Afgezette Soedanese president Bashir voor twee jaar vast

Voormalig president van Soedan Omar al-Bashir wordt twee jaar in een ‘rehabilitatie-inrichting’ vastgezet. Een rechtbank in Khartoum veroordeelde hem zaterdag voor corruptie en witwassen, aldus persbureau AP. Hij hoeft vanwege zijn hoge leeftijd (75) van de rechter niet naar een echte gevangenis.

Bashir werd in april dit jaar afgezet, na maandenlange grootschalige protesten tegen zijn autoritaire bewind. Militairen ontnamen hem toen het presidentschap, waarop hij werd vastgezet.

Deze rechtszaak ging om miljoenen dollars, euro’s en Soedanese ponden die in april in Bashirs huis in beslag waren genomen en stond los van andere zaken die tegen Bashir lopen. Zo is hij ook aangeklaagd nadat demonstranten werden doodgeschoten tijdens vreedzame betogingen begin dit jaar, vermoedelijk door troepen die werden gesteund door Bashir.

Internationaal Strafhof

Omar al-Bashir kwam in 1989 aan de macht. Hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof voor genocide in de west-Soedanese regio Darfur. Daarbij zijn naar schatting zo’n tweehonderdduizend mensen omgebracht. Momenteel regeert een coalitie van militairen en civiele leiders het Oost-Afrikaanse land.

Bashir moet naar een staatsvoorziening voor veroordeelde ouderen. Daar worden misdadigers op leeftijd vastgezet die niet de doodstraf hebben gekregen.