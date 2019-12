‘Rellen op Frans deel Sint Maarten tasten economie aan’

Demonstraties op het Franse deel van Sint Maarten zijn vrijdag uit de hand gelopen. Dat melden lokale media. Betogers, die ontevreden zijn met de volgens hen te trage wederopbouw sinds orkaan Irma het eiland in 2017 trof, hebben voertuigen en stapels autobanden in brand gestoken.

De protesten, die op donderdag begonnen, liepen uit op rellen toen betogers nagenoeg alle wegen blokkeerden die van en naar de Franse eilandshelft leiden. Ook gooiden zij molotov cocktails naar de oproerpolitie. Die greep in met onder meer traangas. Lokale autoriteiten hebben de verkoop van benzine in blikken verboden omdat het gebruikt zou worden voor brandstichting en het maken van deze molotov cocktails.

Invloed op economie

Doordat bewoners staken, winkels uit veiligheidsoverwegingen dichtblijven en wegen onbegaanbaar zijn, ligt de economie deels plat op Saint-Martin, zoals het Franse eilandsdeel heet. Betogers zijn het niet eens met de strikte regels die zijn opgelegd voor de wederopbouw sinds orkaan Irma het eiland deels verwoestte. Ook zijn er problemen met drinkwatervoorziening, meldt lokaal nieuwsmedium The Daily Herald.

Prinses Beatrix was vrijdag in de buurt, toen ze een bezoek bracht aan het nabijgelegen eiland Sint Eustatius. Zij vliegt vermoedelijk deze zaterdag terug via Sint Maarten. Op het Nederlandse deel is de situatie rustig.