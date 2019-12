Politie vindt vier verstekelingen in koelwagen Rotterdam, chauffeur gearresteerd

De politie heeft zaterdag vier verstekelingen gevonden in een koelwagen op een Rotterdams parkeerterrein. De vier zijn aangehouden en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie voor verhoor. Ze waren aanspreekbaar en hadden geen verwondingen.

Het gaat om vier personen afkomstig uit Irak en Iran van tussen de 17 en 31 jaar oud. De 61-jarige Spaanse chauffeur is ook gearresteerd en wordt verhoord op het politiebureau. De politie kwam de koelwagen op het spoor na een tip van de Belgische veilgheidsdiensten. Onduidelijk is waar de koelwagen naartoe op weg was.

Steeds vaker

In de omgeving van Rotterdam worden steeds vaker verstekelingen gevonden in koelwagens of vrachtwagencontainers. In de eerste negen maanden van dit jaar trof de marechaussee 730 mensen aan die vanuit Nederland illegaal het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken of daarin slaagden. In november trof de politie 25 personen aan in een koelwagen op een veerboot die op weg was naar Engeland. Het Verenigd Koninkrijk is voor veel verstekelingen een einddoel.

In de Britse plaats Grays werden eind oktober 39 Vietnamezen dood aangetroffen in een koelwagen. Het voertuig had kort daarvoor de oversteek naar Engeland gemaakt vanuit het Belgische Zeebrugge. De chauffeur en zeker negen andere mensen die bij de smokkel betrokken waren zijn in die zaak aangehouden.