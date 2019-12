Onrustige SP kiest ‘nuchtere’ Jannie Visscher als voorzitter

Jannie Visscher is de nieuwe partijvoorzitter van de Socialistische Partij. Dat werd zaterdag bekend gemaakt op het partijcongres van de SP in Nieuwegein. Visscher is oud-wethouder in Groningen en Eindhoven en momenteel raadslid in die stad.

Visscher (58) volgt Ron Meyer op, die na een dramatisch resultaat van nul zetels bij de Europese verkiezingen afgelopen mei besloot zich niet herkiesbaar te stellen. Dat Visscher gekozen zou worden als nieuwe partijvoorzitter was de verwachting omdat zij door het partijbestuur werd voorgedragen. Ze had één tegenkandidaat, ook een ex-wethouder: Patrick van Lunteren. De kandidatencommissie droeg Visscher voor vanwege haar ruime ervaring in de partij. Ze was tussen 2006 en 2014 wethouder in Groningen en daarna vier jaar in haar geboortestad Eindhoven.

In haar overwinningstoespraak deed ze een oproep aan de SP-leden om de eenheid te bewaren en samen te strijden voor herstel van de partij. „Laten we samen komen tot betere en meer aansprekende alternatieven, laten we samen strijdbare acties voeren en winnen, laten we mensen weer hoop geven. We moeten mensen weer laten voelen dat de SP ertoe doet en er voor hen is."

Nuchter, no-nonsense’

Senator Bastiaan van Apeldoorn, voorzitter van de kandidatencommissie, prees eerder Visschers „gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl”.

De partijvoorzitter is bij de SP belangrijker dan bij andere politieke partijen. Jarenlang was oud-partijleider Jan Marijnissen zowel partijvoorzitter als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dat veranderde toen Meyer vier jaar geleden voorzitter werd, en Lilian Marijnissen daarna partijleider. Zij leidt nu een fractie van veertien leden. Ook Meyer was een dominante figuur die de laatste jaren zijn stempel drukte op de SP, onder meer door het migratiestandpunt van de partij aan te scherpen en hardere eisen te stellen aan het traditioneel sterke activisme van de lokale afdelingen van de SP.

Hoewel Meyer geliefd was binnen de SP, wist de partij zich electoraal onder zijn voorzitterschap niet te herstellen. Visscher wacht daarom de zware opgave om de moreel van de SP-leden op te krikken en samen met Lilian Marijnissen de weg omhoog weer te vinden. Ze gaf in de campagne voor het voorzitterschap aan met alle afdelingen in gesprek te willen en de eenheid in de partij te willen herstellen. Visscher vindt ook dat de SP zich op meer thema’s dan zorg en inkomen moet profileren.

