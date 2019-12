Noord-Korea voert druk op VS op met ‘cruciale rakettest’

Noord-Korea heeft een nieuwe test uitgevoerd op zijn lanceringsbasis voor langeafstandsraketten Sohae. Dat maakte staatsmedium KCNA zaterdag bekend. Het gaat volgens Noord-Korea om een „cruciale test” die van strategisch belang is omdat hij de „nucleaire afschrikking” die uitgaat van het communistische land „verder vergroot”.

Er zijn weinig details bekendgemaakt over de specifieke aard van de test. Noord-Korea-expert Ankit Panda zei tegen de BBC dat het mogelijk gaat om een grondtest voor een intercontinentale ballistische raketmotor. De Zuid-Koreaanse minister van Defensie had eerder al gewaarschuwd dat dit vermoedelijk het doel was van een Noord-Koreaanse test begin december. Met zo’n motor kunnen Noord-Koreaanse nucleaire intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) in de toekomst mogelijk de Verenigde Staten bereiken.

Oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de VS

De raketbasis Sohae zou vorig jaar zomer worden ontmanteld na een akkoord tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In maart dit jaar waarschuwden experts echter al dat de basis toch weer operationeel is.

De meest recente test volgt op de opgelopen spanningen tussen de VS en Noord-Korea. De dialoog over het ontmantelen van het omstreden Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal is vastgelopen. Kim Jong-un eist voor het eind van het jaar concessies van Washington om het kernwapenoverleg vlot te trekken. Noord-Korea wil dat de VS hun sancties tegen het land versoepelen.