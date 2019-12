Nachtelijk akkoord over nieuwe cao ziekenhuispersoneel

Na maandenlange acties bij ziekenhuis hebben de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel. In het in de nacht van vrijdag op zaterdag gesloten akkoord is volgens vakbond FNV afgesproken dat het personeel er per 1 januari 2020 vijf procent bij krijgt en per 1 januari 2021 nog eens drie procent. Ook krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1.200 euro.

Tijdens de slepende cao-onderhalingen hebben ziekenhuismedewerkers meerdere malen actie gevoerd voor loonsverhoging met als hoogtepunt een landelijke staking op 20 november. Toen legden zo’n 150.000 medewerkers van 119 verschillende ziekenhuizen het werk neer om vijf procent loonsverhoging te eisen. Het ziekenhuispersoneel was erg ontevreden over de hoge werkdruk en uitblijvende loonsverhogingen.

In het cao-akkoord zijn ook afspraken gemaakt over rusttijden, toeslagen voor als mensen last-minute moeten werken en over eerder stoppen met werken. Om nieuwe mensen te kunnen werven worden ook de leerlingsalarissen met tien procent verhoogd en krijgen stagiars een veel hogere stagevergoeding.

Vakbond FNV gaat het akkoord nog wel eerst voorleggen aan de leden, zegt bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn: „De ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, moeten zich kunnen vinden in het eindresultaat voordat wij onze handtekening onder dit zwaar bevochten akkoord kunnen zetten.”

De vakbonden wezen namens hun leden een eerder voorstel van de NVZ voor vier procent loonsverhoging in 2020, vier procent in 2021 en een eenmalige bonus van duizend euro nog af. De NVZ zei toen niet verder te kunnen gaan, omdat met het ministerie van Volksgezondheid is afgesproken om de stijgende zorgkosten te remmen.

De gesprekken die uiteindelijk leidden tot dit akkoord duurden de hele vrijdagavond en liepen tot diep in de nacht door.