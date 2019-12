Elitetroepen van de Nieuw-Zeelandse strijdkrachten hebben vrijdag zes lichamen geborgen op het vulkanische White Island, waar maandag zestien bezoekers omkwamen door een uitbarsting. De bergingsoperatie was riskant, wegens het gevaar op een nieuwe uitbarsting. Uit de krater komen nog altijd giftige gassen. De zes lichamen zijn vermoedelijk van Australiërs en zijn voor identificatie overgebracht naar een ziekenhuis in Auckland. Naar twee nog vermiste Nieuw-Zeelanders, een gids en een kapitein, werd in zee gezocht. De slachtoffers maakten deel uit van een groep van 47 toeristen.

