Henk Krol opnieuw lijsttrekker 50Plus bij komende Tweede Kamerverkiezingen

Partijleider Henk Krol van 50Plus wordt opnieuw boegbeeld en lijsttrekker van zijn partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De achterban van 50Plus (vier zetels in de Tweede Kamer) sprak zich de afgelopen weken in een digitale ledenraadpleging, in meerderheid uit voor zijn kandidatuur. Zaterdag nam het 50Plus-partijbestuur op een ledencongres in Apeldoorn, die uitslag over.

Krol werd in 2012 lijsttrekker van 50Plus en is met een korte onderbreking in 2013 en 2014 ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Het partijbestuur had Krol vorige maand al voorgedragen als nieuwe lijsttrekker, maar wilde die voordracht bevestigd zien door de leden. Krol (69) zei vorige maand , voorafgaand aan zijn lancering als partijleider, dat hij een stevig mandaat van zijn eigen achterban wilde. Die ledenraadpleging heeft dat volgens hem opgeleverd. Een ruime meerderheid van de respondenten in die ledenraadpleging, 89 procent, steunde zijn kandidatuur, zo bleek zaterdag op het congres.

50Plus mikt bij de komende verkiezingen op een verdubbeling van het aantal zetel in de Tweede Kamer (van 4 naar 8). Wat Krol betreft, lonkt daarna regeringsdeelname, zo hield hij het congres voor: „We gaan richting de Trèveszaal, waar alle ministers vergaderen. Want dat is onze bestemming”.

Schaduwfractie

Met Krol als boegbeeld wil 50Plus zo snel mogelijk, liefst nog komend voorjaar, met een complete lijst van kandidaten voor de nieuwe fractie komen. De nieuwe kandidaten moeten tot aan de verkiezingen volgens partijvoorzitter, Geert Dales als een ‘schaduwfractie’ meedraaien in Den Haag. Wie daarbij in de ogen van de selectiecommissie onvoldoende functioneert, kan tot vlak voor de verkiezingen alsnog van de kieslijst worden afgevoerd. Een voormalig Tweede Kamerlid (geen lid van 50Plus) en een psycholoog beoordelen het functioneren van die schaduwfractie en adviseren de selectiecommissie over het al dan niet weren van kandidaat-fractiegenoten.

Dales noemt die schaduwfractie een „parallel peloton dat straks door Den Haag marcheert. Het risico dat debutanten, die ‘niet constructief genoeg of egotrippers’ blijken te zijn, neemt hij voor lief: „politiek is een hard vak, dat risico hoort erbij.”

Voordeel van die strategie is volgens Dales dat er „pal na de verkiezingen een ingewerkte fractie klaarstaat, die gelijk aan de slag kan, ook als er vervroegde verkiezingen komen”.

Het lukt 50Plus alleen om het aantal zetels te verdubbelen en in Den haag een politieke factor te worden, als het er in slaagt „maatschappelijke zwaargewichten” van buiten weten binnen te halen, zo waarschuwde erevoorzitter Jan Nagel afgelopen juni op het vorige partijcongres. Hij waarschuwde zijn partijgenoten toen ook voor een „heropstanding van de PvdA die ons dreigt weg te spelen”.

