‘Fiscus negeerde wet langer in toeslagenaffaire dan staatssecretaris Snel toegaf’

De Belastingdienst heeft de wet drie jaar langer geschonden bij de controles op toeslagen voor kinderopvang dan tot nu toe bekend was. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) zei eerder dat de werkwijze in 2016 was aangepast. Maar nu blijkt uit interne verslagen van het managementteam van de afdeling Directe Toeslagen van de Belastingdienst van de afgelopen twee jaren, die in bezit zijn van RTL Nieuws en Trouw, dat dit niet klopt.

De Belastingdienst kwam de laatste maanden in opspraak omdat ze honderden ouders onterecht als fraudeur had aangemerkt. Die moesten grote bedragen aan reeds ontvangen toeslagen terugbetalen. Sommigen van hen zijn daardoor in financiële problemen geraakt. Ook kregen ouders vanaf 2013 geen tweede kans om alsnog de juiste informatie aan te leveren, zoals wettelijk verplicht is. Ouders behoren een aanmaning of herinnering te krijgen voordat een toeslag wordt stopgezet of opgeschort. Staatssecretaris Snel liet de Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman eerder weten dat de Belastingdienst zich vanaf 2016 wel weer aan deze wettelijke regels zou hebben gehouden.

Uit de managementverslagen van de afdeling Directe Toeslagen blijkt volgens Trouw en RTL Nieuws nu dat in ieder geval tot juli van dit jaar nog altijd onrechtmatige controleacties plaatsvonden „voordat de burger in de gelegenheid was gesteld om te reageren”. Pas in september zou zijn besloten een begin te maken met de invoering van de veranderingen.

Snel wacht zwaar spoeddebat

Kamerleden reageerden tegenover RTL Nieuws getergd op de nieuwe onthullingen. Pieter Omtzigt (CDA) noemt het „verontrustend” indien het klopt dat er niet de waarheid is verteld. Renske Leijten van de SP zei: „Steeds opnieuw komen er nieuwe feiten boven tafel, waarbij de vraag is of de staatssecretaris zelf wist hoe het zit.” Wat Henk Nijboer van PvdA betreft is „de maat overvol”.

Snel wacht woensdag opnieuw een zwaar spoeddebat over de nasleep van de toeslagenaffaire en zijn afhandeling ervan. Een eerste groep van driehonderd gedupeerden heeft inmiddels te horen gekregen dat zij nog voor Kerst zal worden gecompenseerd. Duizenden, mogelijk zelfs tienduizenden ouders wachten echter nog altijd op duidelijkheid in hun zaak.