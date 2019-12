Greenpeace-actievoerders weggevoerd bij demonstratie Schiphol

De marechaussee is zaterdagmiddag begonnen met het afvoeren van Greenpeace-actievoerders uit de centrale hal van Schiphol. Zo’n tweehonderd mensen demonstreren daar in een poging een klimaatplan van de luchthaven af te dwingen.

Greenpeace had met Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer geen overeenstemming bereikt over een protest in Schiphol Plaza, maar de demonstranten verzamelden zich zaterdagochtend toch in de centrale hal voor een „protestival”. De marechaussee sommeerde hen voor het middaguur te vertrekken, maar de betogers gaven daar geen gehoor aan.

Om 13.15 uur zat een grote groep actievoerders nog gearmd in de hal omringd door de marechaussee, zag NRC-redacteur Mark Duursma, die bij het protest aanwezig is. Ze zingen liedjes en sommigen zitten vastgeketend aan een ijzeren paal. Nadat de eerste paar actievoerders waren weggevoerd, werd het weer even rustig.

Later hervatte de marechaussee het één voor één weghalen van demonstranten weer. Ze treedt vooral streng op tegen mensen die zich buiten de grote omcirkelde groep begeven. Zo werd een man die op een toeter blies meteen door drie marechaussees met licht geweld naar buiten gebracht.