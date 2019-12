Duizenden Thai de straat op bij grootste protesten sinds 2014

In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zaterdag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het mogelijk verdwijnen van een van ‘s lands grootste oppositiepartijen. Volgens persbureau Reuters zijn het de grootste demonstraties sinds 2014, toen maandenlang geprotesteerd werd tegen de toenmalige regering.

Aanleiding voor de betogingen van zaterdag is een uitspraak van de Thaise electorale commissie eerder deze week. Zij oordeelde dat oppositiepartij Future Forward Party (FFP), die bij de omstreden verkiezingen in maart onverwacht als derde eindigde, opgeheven moet worden. De partij zou leningen ter waarde van miljoenen euro’s hebben aangenomen van leider Thanathorn Juangroongruangkit. Dat is volgens de commissie bij wet verboden. Het besluit moet nog voorgelegd worden aan het Constitutioneel Hof, maar aangenomen wordt dat het Hof het besluit van de commissie volgt.

De 41-jarige miljardair Thanathorn, die zeer kritisch is op de huidige regering en de macht van het leger in Thailand, had vrijdag op Facebook opgeroepen tot grootschalige demonstraties. De FFP-leider was zelf ook aanwezig bij de protestacties in de straten van Bangkok. „Dit is nog maar het begin”, zei hij tegen het aanwezige publiek volgens internationale persbureaus. „Dit laat zien dat mensen geen dictatuur meer tolereren.”

Thanathorn uit parlement gezet

Thanathorns plek in het Thaise parlement werd hem vorige maand ontnomen door het Constituioneel Hof. Hij wordt ervan beschuldigd de verkiezingswet te hebben overtreden omdat hij aandelen in een mediabedrijf bezit. Volgens de FFP-leider is het besluit politiek gemotiveerd.

Bij de demonstraties zaterdag waren veel jongeren aanwezig. Bij de verkiezingen in maart, toen de in 2018 opgerichte FFP uit het niets 80 van 500 zetels in het Thaise parlement won, kreeg de partij al veel steun van jonge Thai. De demonstranten hielden borden vast met leuzen als „Red Thanathorn” en hielden drie vingers omhoog, wat symbool staat voor de FFP.

Ook liepen bij de protestacties van zaterdag enkele roodhemden mee, sympathisanten van de in 2014 verdreven premier Yingluck Shinawatra. Zij werd dat jaar door het Constitioneel Hof op beschuldiging van machtsmisbruik afgezet na maandenlange demonstraties. Niet veel later greep het leger in Thailand de macht.

Dit jaar waren er voor het eerst sinds de militaire coup verkiezingen in het land. Die stembusgang was volgens sommigen doorgestoken kaart om de heerschappij van het leger te legitimeren. De Palang Pracharat-partij, die op handen is van de junta, kreeg niet de meeste stemmen maar mocht toch met sympathiserende kleine partijen de coalitie vormen. Zij kozen uiteindelijk oud-generaal Prayuth Chan-ocha van Palang Prachrat als premier.