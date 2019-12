In de trein staat een vrouw bij de wc te wachten. Een conducteur die langsloopt, zegt tegen haar: „Verderop is er nog eentje.”

„Boven of beneden?”, vraagt de dame.

Doodserieus antwoordt de man: „De wc’s zijn allemaal gelijkvloers mevrouw, maar boven hebben we wel een badkamer.”

