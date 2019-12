Zwemster Toussaint naar Tokio op 100 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft zich vrijdag bij de Swim Cup in Amsterdam geplaatst voor de Olympische Spelen, die volgend jaar in de zomer in Tokio worden gehouden. Toussaint zwom in het Sloterparkbad de 100 meter rugslag in 59,63 seconden. Daarmee dook ze ruim onder de olympische limiet van 59,90 seconden. Vorig jaar was Toussaint nog de eerste Nederlandse vrouw die de minuut-grens op de 100 meter rugslag doorbrak.

Op het EK kortebaan in Glasgow toonde Toussaint vorige week al haar goede vorm. In Schotland won ze goud op zowel de 50 meter als de 100 meter rugslag. Op de 200 meter eindigde Toussaint als derde. Eerder dit jaar lukte het Toussaint niet zich te plaatsen voor Tokio. Bij het WK langebaan in China eindigde ze op de 100 meter als dertiende, waar een plek in de top twaalf voldoende was geweest voor een olympisch ticket.

Lees hier hoe Kira Toussaint haar race steevast opbouwt: Met zeven woorden door de magische minuut-grens

Zwemploeg Tokio

Toussaint voegt zich bij vijf andere Nederlandse zwemmers die zich al eerder plaatsten voor Tokio. Femke Heemskerk (50 meter en 100 meter vrije slag), Ranomi Kromowidjojo (50 meter en 100 meter vrije slag), Jesse Puts (50 meter vrije slag), Arno Kamminga (200 meter schoolslag) en Arjan Knipping (400 meter wisselslag) gingen haar voor.

De Swim Cup in Amsterdam is niet het laatste moment waarop zwemmers zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Bij de edities van de Swim Cup in Den Haag en Eindhoven in april volgend jaar krijgen zwemmers opnieuw de kans de olympische limieten te slechten. Daarnaast kan de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) per sporter nog een wedstrijd uitkiezen die geldt als olympische kwalificatie.