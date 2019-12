Willem II wint ook bij sc Heerenveen

Willem II is inmiddels vijf duels zonder nederlaag. De formatie van coach Adrie Koster won ook vrijdag bij sc Heerenveen (1-2) en staat voorlopig derde in de eredivisie. PSV kan de ‘Tricolores’ zondag inhalen, maar dan moet het wel winnen van Feyenoord in Rotterdam.

In de reeks overwinningen zitten ook zeges op PSV en, vorige week, Ajax. De laatste nederlaag dateert van 3 november, uit tegen FC Groningen. Heerenveen, dat voor het duel slechts twee punten minder had dan de ploeg uit Tilburg, blijft vooralsnog vijfde.

Vangelis Pavlidis opende de score voor Willem II na negen minuten. De Griek profiteerde van een foutje bij Heerenveen achterin en schoot fraai raak. Tien minuten later maakte Rodney Kongolo gelijk. Hij scoorde met het hoofd, na doorkoppen van Sven Botman uit een voorzet van Hicham Faik.

Vlak voor rust scoorden de Tilburgers opnieuw, net in een fase dat de thuisclub het initiatief naar zich toe leek te trekken. Mike Trésor Ndayishimiye schoot hard raak, nadat Sherel Floranus, een tegenstander, hem de bal in de voeten had geschoven. Ndayishimiye scoorde vorige week ook al tegen Ajax, toen uit een strafschop.

Na de hervatting ging Heerenveen tevergeefs op jacht naar de gelijkmaker. Joey Veerman was er wel dichtbij. Hij zag zijn schot net naast gaan. (ANP)