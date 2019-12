Waarom Ajax het niet redt

Wie verwacht had, misschien zelfs gehoopt, dat ik een hartverzakking zou overhouden aan het fiasco van Ajax, moet ik teleurstellen. Ik ben redelijk ongeschonden uit de trieste strijd tegen Valencia gekomen.

Waar de spanning me vorig seizoen weleens te veel dreigde te worden, kwam er nu gaandeweg een gevoel van onthechting over me, gevolg van een zeker fatalisme. Het was hopeloos geworden, er rustte geen zegen meer op dit Ajax. God had al eerder Zijn handen ervan afgenomen door twee Ajacieden tegen Chelsea een rode kaart aan te naaien. Wat zou ik me dus nog druk maken?

Dan had Ajax in de transferperiode ook maar beter moeten inkopen. Alleen Quincy Promes is een grote aanwinst gebleken. Lisandro Martinez en Edson Alvarez moesten zich op het middenveld waarmaken, maar vooral Alvarez lijkt eerder een verdediger. Op het middenveld zijn ze niet beter dan Lasse Schöne, die door Ajax min of meer werd afgedankt. Schöne stapte op nadat de leiding hem had medegedeeld dat hij minder speelminuten zou krijgen; vergelijk het met een man die tegen zijn echtgenote zegt: „Je mag blijven, maar ik verminder het aantal speelminuten.”

Over de Mexicaan Alvarez is een bittere oorlog uitgebroken tussen de vooraanstaande voetbalanalisten Henk Spaan en Johan Derksen. Spaan vindt Alvarez een verrijking voor Ajax, volgens Derksen is het een waardeloze speler. Tot dusver heeft Derksen meer gelijk gekregen dan Spaan. Misschien wordt Alvarez nog een behoorlijke verdediger, maar als vervanger van Frenkie de Jong op het middenveld zal hij nooit voldoen.

Frenkie had eigenlijk opgevolgd moeten worden door een andere aankoop, de Roemeen Razvan Marin. Hij heeft even meegedaan, maar hij leek er zelf nog moedelozer van te worden dan de toeschouwers. Mogelijk is hij te timide voor Amsterdam. Ajax heeft 12,5 miljoen euro voor hem betaald aan Standard Luik. Hoe is zoiets mogelijk? Hij moet toch gekozen zijn door kenners, meestal oud-voetballers?

Maar misschien bestaat het zogenaamde voetbalverstand wel niet, ik twijfel er steeds meer aan. Neem Frenkie. Als Louis van Gaal coach van FC Barcelona was geweest, zou hij hem niet hebben gekocht. Volgens Van Gaal was Frenkie nog te licht voor de zware concurrentie bij Barcelona, hij raadde hem een andere club aan. Maar zie: Frenkie is een publieksheld in Barcelona, hij speelde op het middenveld alle wedstrijden, wat alleen maar mogelijk is als hij de voorkeur krijgt van Messi zelf.

Ander voorbeeld: René van der Gijp, analist bij Veronica, zei na Lille – Ajax dat Ajax ‘soeverein’ had gespeeld. Hij zei het, zoals zo vaak, met het aplomb van de oud-topvoetballer die het kan weten. Maar thuis had iedereen toen al kunnen zien dat het huidige Ajax vooral veel moeite heeft met zichzelf. ‘Soeverein’? Zelfs trainer en spelers van Ajax waren kritisch over het spel.

Voetbalverstand is meer mythe dan werkelijkheid. Oud-voetballers zijn niet per se voetbalverstandiger dan niet-voetballers, ze vergissen zich minstens zo vaak.

In het topvoetbal geeft niet het verstand de doorslag, maar het geld. Wie veel geld heeft, kan zich veroorloven om onverstandige aankopen te doen; de verstandige aankopen compenseren de foute. Daarom kunnen rijke clubs als FC Barcelona de Champions League winnen – en Ajax niet.