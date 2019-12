VS en China: deelakkoord over handel

China en de Verenigde Staten hebben vrijdag, vlak voor het aflopen van een deadline in het conflict, overeenstemming bereikt over een voorlopig handelsakkoord. Dat melden zowel het Witte Huis als het Chinese ministerie van Handel, aldus persbureau Reuters. De twee landen hebben een zogenoemd ‘eerste-fase-akkoord’ gesloten, wat de opmaat moet worden naar een breder handelsakkoord.

Hoewel beide landen grote woorden gebruikten bij de aankondiging van het akkoord, is er nog weinig concreets over bekend. Wel is duidelijk dat Washington afziet van hogere importheffingen op Chinese goederen. Het gaat om nieuwe heffingen op meer dan 160 miljard dollar (144 miljard euro) aan Chinese goederen die deze zondag in zouden gaan. Ook zijn de VS bereid de bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan goederen voor een deel te verlagen. De Amerikaanse president Donald Trump noemde een tarief van 7,5 procent, waar nu tarieven van 15 procent gelden. Wanneer dat zal ingaan, is onduidelijk. Op zijn beurt besluit China ook af te zien van nieuwe heffingen.

Stap richting echte deal

Volgens Trump heeft China „vele structurele veranderingen” toegezegd en heeft het land beloofd Amerikaanse landbouwproducten en industriële producten aan te zullen kopen. Volgens Trump zouden Chinezen voor 50 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten gaan afnemen. Nu bedraagt dat minder dan 10 miljard, volgens gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. China bevestigde meer Amerikaanse tarwe en mais af te zullen nemen, maar noemde geen bedragen.

Volgens de Chinese minister van Financiën overleggen beide landen nu over waar en wanneer de eerste fase van de deal formeel zal worden ondertekend. De gesprekken over de volgende fase van het akkoord gaan direct van start, aldus Beijing. Trump bevestigde enkele uren later de intentie om direct door te onderhandelen. In een gesprek met verslaggevers op het Witte Huis zei Trump dat de VS de tarieven op de overige uit China geïmporteerde goederen ook zal schrappen, vooruitlopend op de onderhandelingen over een definitief handelsakkoord met Peking.

Markten gematigd

Met het nu bevestigde akkoord is de grootste spanning tussen de twee grootste economieën van de wereld sterk afgenomen.

Beurzen wereldwijd reageerden aanvankelijk enthousiast op het bereikte akkoord. In Amerika bereikten zowel de S&P 500 en de Dow Jones Index zelfs kortstondig nieuwe records. Na enkele uren daalden de koersen echter weer licht, tot onder de slotstanden van donderdag. Beleggers hadden die dag al forse koerswinsten geboekt op geruchten dat de deal in aantocht was.