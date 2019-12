Voormalig premier verkozen tot nieuwe president Algerije

Abdelmadjid Tebboune is verkozen tot nieuwe president van Algerije. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. De 74-jarige Tebboune was eerder kortstondig premier in de regering van Abdelaziz Bouteflika, die in april na wekenlange protesten opstapte als president.

Tebboune kreeg ruim 58 procent van de stemmen waardoor een tweede stemmingsronde niet nodig is. De verkiezingen van donderdag werden geboycot door een groot deel van de bevolking dat al maanden demonstreert voor meer democratie in het olierijke Noord-Afrikaanse land. De demonstranten hebben laten weten dat de protesten voorlopig doorgaan.

Vertrouweling

Tebboune wordt gezien als een vertrouweling van de Algerijnse generaal Gaïd Salah. Juist tegen de macht van deze Salah wordt veel gedemonstreerd. De generaal wordt beschouwd als lid van de machtige elite, die in Algerije de dienst uitmaakt en Le Pouvoir wordt genoemd. Al tientallen jaren zijn de strijdkrachten de feitelijke machthebbers in het land.

Oorspronkelijk zouden in juli de presidentsverkiezingen worden gehouden. Na aanhoudende protesten van miljoenen Algerijnen werden die echter uitgesteld. In Algerije, qua oppervlakte het grootste land van Afrika, wonen ruim 42 miljoen mensen. Van de bevolking is 70 procent jonger dan dertig.

