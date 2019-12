VN: Chileense politie en leger schonden mensenrechten

De Chileense politie en het leger moeten worden vervolgd voor het schenden van de mensenrechten tijdens de protesten in het land vorige maand. Dat oordeelt de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties in een rapport dat vrijdag is gepubliceerd. Bij het terugdringen van de demonstranten hebben zowel de politie als het leger buitensporig geweld ingezet en zich schuldig gemaakt aan doodslag.

In het rapport staat dat de politie en het leger met scherp schoten op demonstranten. Daarbij zouden in ieder geval 26 mensen om het leven zijn gekomen. Daarnaast noteerden de VN-rapporteurs onder meer ruim honderd gevallen van foltering en mishandeling en 24 gevallen van seksueel geweld, gepleegd door politieagenten of militairen. Bij zeker 345 mensen werd ernstig oogletsel geconstateerd.

Meer dan 28.000 arrestaties

Volgens het VN-rapport werden tussen 18 oktober en 6 december meer dan 28.000 mensen in Chili vastgehouden. Er zou daarbij geen onderscheid zijn gemaakt tussen vreedzame en gewelddadige demonstranten. Inmiddels werden de meesten van hen weer vrijgelaten.

De protesten tegen de regering van president Sebastián Piñera begonnen eind oktober, nadat de prijs van een metrokaartje was verhoogd. De Chileense regering voerde in de afgelopen jaren in bijna alle sectoren privatiseringen door, waardoor onder meer het onderwijs en de gezondheidszorg inmiddels in particuliere handen zijn. Veel Chilenen vinden dat dat alleen in het voordeel is van rijke landgenoten.

Piñera heeft gezegd zijn plannen niet zullen wijzigen. Wel zou hij openstaan voor hervormingen. Eerder al heeft de president het geweld tegen de betogers veroordeeld. Ook beloofde Piñera dat degenen die excessief geweld hebben gebruikt hun straf niet zullen ontlopen.