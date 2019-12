Veertien jaar en tbs voor doodslag op 16-jarige Hümeyra

Bekir E. heeft veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor doodslag op de 16-jarige Hümeyra Ergincanli. Hij wordt ook veroordeeld voor wapenbezit. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald. Volgens de officier van justitie was er juist sprake van moord. Het OM had een celstraf van twintig jaar geëist en tbs met dwangverpleging.

Volgens in de rechtszaal aanwezige verslaggevers waren familieleden van Hümeyra woedend om de uitspraak en probeerden ze de rechtszaal te betreden. Een vrouw lukte het de zaal binnen te komen maar zij werd al snel tegengehouden. Op de gang bij de rechtszaal werd veel geschreeuwd en gegild. De beveiliging van de extra beveiligde rechtbank heeft familie en nabestaanden naar buiten begeleid.

De rechters stelden vrijdag dat de verklaringen van Bekir E. en omstanders duiden op impulsieve handelingen. Volgens de rechtbank kan daardoor niet bewezen worden dat er een vooropgezet plan was om Hümeyra die dag te doden. „Er zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte impulsief heeft gehandeld in boosheid en opwinding en niet na kalm en rustig beraad”, staat in de verklaring van de rechtbank.

Maximale straf

Veertien jaar is de maximale straf voor doodslag, verhoogd met de straf die E. krijgt voor het op straat lopen met een geladen vuurwapen. De rechtbank heeft ook rekening gehouden met E.’s verminderde toerekeningsvatbaarheid. Hij handelde alleen en is vrijgesproken van poging tot ontvoering.

In de zomer van 2017 had Hümeyra kortstondig een relatie met de 32-jarige E. Nadat zij het uitmaakte, stalkte en bedreigde hij haar. Vorig jaar december wachtte E. haar op bij de school waar ze op zat en schoot hij haar meerdere keren door het hoofd en op haar lichaam.

Bekir E. verklaarde eerder dat hij onder invloed was van drugs en daardoor geen controle had over wat hij deed. Zijn advocaat betoogde daarom dat hij voor doodslag vervolgd zou moeten worden.

