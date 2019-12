Van premier tot Kamerlid: dit verdienen landelijke politici

Dit nadat bleek dat meerdere politici nog wachtgeld krijgen naast hun Kamersalaris, waaronder VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks.

In deze Haagse Zaken hoor je van Barbara Rijlaarsdam en Mark Kranenburg hoe het salaris, of eigenlijk de schadeloosstelling, van een politicus is opgebouwd. Van de minister-president tot een Kamerlid. En je hoort hoe het nou precies zit met de wachtgeldregeling en reiskostenvergoeding van Klaas Dijkhoff.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Haagse Zaken: Waarom het vrouwenquotum (g)een goed idee is.