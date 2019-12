Tientallen actievoerende boeren op weg naar Eindhoven Airport

Tientallen actievoerende boeren zijn vanuit Den Bosch op weg naar Eindhoven Airport. Het plan is het vliegveld te bezetten. De boeren, volgens persbureau ANP zijn het er tientallen, waren eerder op vrijdag in het provinciehuis in Den Bosch om daar tegen stikstofmaatregelen te protesteren.

Om 14.00 uur zijn tegen de tachtig boeren met trekkers richting Eindhoven gereden. Op de A2 tussen Vught en Boxtel is inmiddels een file van enkele kilometers ontstaan. De stoet wordt begeleid door politie. Ook de ME is met meerdere bussen aanwezig. De boeren zijn bij Best de snelweg afgeslagen en rijden binnendoor naar Eindhoven Airport.

Minister Van Nieuwenhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft de boeren opgeroepen het Eindhovense vliegveld niet te bezetten. „Ik doe een oproep om de verkeersveiligheid en überhaupt de veiligheid niet in gevaar te brengen”, heeft ze volgens het Eindhovens Dagblad gezegd. „Ik begrijp de wens om te protesteren, maar doe dat binnen wet- en regelgeving.”

Ook in Amsterdam voerden boeren vrijdag actie. Op de Dam, midden in het centrum van de hoofdstad, organiseerden ze een brunch om meer begrip te creëren voor hun beroep.

Volgende week woensdag wil boerenactiegroep Farmers Defence Force distibutiecentra door het land blokkeren om de voedselvoorziening aan supermarkten lam te leggen. Maandag dient een kort geding waarmee het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) eventuele blokkades bij supermarkten wil voorkomen.