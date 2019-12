Taakstraf voor echtgenoot burgemeester Halsema voor verboden wapenbezit

Robert Oey, de man van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, krijgt een taakstraf van veertig uur voor verboden wapenbezit. Dat heeft het OM vrijdag bepaald tijdens een besloten zitting.

Oey (53) wordt verweten een onklaar gemaakte revolver te hebben gehad waarvoor hij geen vergunning had. In een interview met NRC gaf Oey afgelopen september toe dat hij in bezit van het wapen was en dat het in de ambtswoning van Halsema had gelegen. De zoon van Halsema en Oey was een paar weken daarvoor gearresteerd omdat hij met het wapen op zak met een groep vrienden op een verlaten woonboot voor overlast zorgde. Eerder werd bekend dat het OM de minderjarige jongen niet voor het wapenbezit zou vervolgen.

Het interview met Oey leidde tot veel ophef in Amsterdam en daarbuiten. Vervolgens moest Halsema zich in de gemeenteraad verantwoorden voor de uitspraken van haar man en diens illegale wapenbezit.

Oey heeft twee weken de tijd om in verzet te gaan tegen de beslissing van het OM. Als hij dat doet, dan zal de zaak alsnog voor de rechter komen.

Lees hier het interview waarin Oey over het wapen vertelt: ‘Ik dacht nog even: moet ik die revolver beter verstoppen?’