Nieuw in Goede Tijden Slechte Tijden: minder glamour én hond Dolly

„Ik zou heel graag een hond in de serie willen zien”, had RTL-directeur Peter van der Vorst geopperd. En dus loopt er voor het eerst een hond door de studio’s van Goede Tijden Slechte Tijden. Ze heet Dolly. Haar hoge blaf galmt door de studio, Dolly’s baasje houdt haar bij de les met hondensnoepjes.

De nieuwe GTST-hond is meer dan een gimmick. De dagelijkse soap op RTL 4, die volgend jaar zijn dertigste verjaardag hoopt te vieren, heeft last van dalende kijkcijfers. Dus gaat de tv-serie op de schop. En kregen journalisten donderdag de kans – uniek, naar verluidt – om op de set rond te lopen, waar de acteurs hen, tussen twee opnames door, vrolijk begroeten. „Willen jullie mijn nieuwe balkonnetje zien?” vraagt Ferri Somogyi (Rik).

De set beslaat twee studio’s in het hoofdkantoor van producent Endemol Shine in Amsterdam. Het is een doolhof van grote, volle huiskamers. Als je een hoek omslaat, sta je ineens in de lobby van Hotel de Rozenboom, of in een piepkleine kroeg die doet denken aan The Beanery van Kienholtz. De set lijkt enigszins op de showkamers van Ikea, maar dan veel gedetailleerder en rommeliger.

Dat rommelige is bewust. De kijkers van een testpanel zeiden dat ze zich niet meer herkennen in de personages en de complexe verhaallijnen. De serie is te glamoureus, de cast te jong. „We zijn de verbinding met de kijker aan het kwijtraken”, zegt Peter van der Vorst. „De uitstraling is te luxe geworden. Ze lunchen met een glas witte wijn in De Rozenboom. Je wilt ze met een zak broodjes op een bankje zien zitten.”

Producent Rohan Gottschalk: „Je wilt niet dat alles eruitziet alsof het vorige week is gekocht. De personages hebben een leven achter zich, dus staan er nu bijvoorbeeld stoelen van hun ouders in hun huis.” Op de nieuwe set wonen twee gezinnen in krappe flatjes. Van der Vorst: „Tot nu toe woonde niemand in GTST in een flat. Terwijl de kijkers dat wel doen.”

De nieuwe, realistische uitstraling mocht wat kosten. Endemol zegt flink geïnvesteerd te hebben, maar wil geen bedragen noemen. Nieuwe set gebouwd, meer buitenopnames, de scenarioschrijvers krijgen meer tijd.

Belangrijkste wijziging is dat in de uitzending van 30 december een nieuwe familie wordt geïntroduceerd: een druk gezin van werkende veertigers met drie puberkinderen. Opa (Johnny Kraaijkamp) blijft vaak plakken. En hond Dolly dus. Met het nieuwe gezin hoopt RTL meer veertigers met opgroeiende kinderen aan te spreken.

Lees ook: NRC blikt terug op 25 jaar Goede Tijden Slechte Tijden (NRC, 1/10/2015)

De vader is klusjesman Julian (Cas Jansen) die in de jaren negentig ook al in het fictieve stadje Meerdijk woonde. Hij was in 2000 op wereldreis gegaan. Jansen: „Het leuke van mijn terugkeer is dat ik van de schrijvers een biografie kreeg van wat Julian vroeger in de serie allemaal had meegemaakt. Incestverleden, opgegroeid in sekte, naar bed geweest met zijn zus.” Jansen vergeet nog zijn zelfmoordpoging en de relatie met een uitgeprocedeerde escortgirl te vermelden. Het gezin van de klusjesman moet gewoon en levendig zijn, maar draagt natuurlijk wel een geheim mee. Want waarom is het halsoverkop naar Meerdijk verhuisd?

Het is niet de eerste keer dat GTST verbouwt. De introductie van een nieuw gezin en het realistischer maken van de verhaallijnen is eerder geprobeerd. En GTST is vaker hersteld van dalende belangstelling. Wel nieuw is dat deze verbouwing niet streeft naar verjonging. Integendeel.

Lees ook: ‘Goede tijden’ als leerschool voor het leven’ (NRC over de GTST-fandag, 31/8/2012)

Veel jonge kijkers („enkele honderdduizenden”) volgen de serie online op Videoland, waar abonnees vooruit kunnen kijken. Als je die bij het tv-kijkcijfer optelt, kom je volgens Van der Vorst nog steeds boven de miljoen kijkers uit. Maar GTST is nog steeds een belangrijke pijler van RTL 4, en op een tv-zender moeten alle programma’s op een avond van elkaar profiteren. „Zo’n pijler moet dus stevig staan.” Verder moet GTST passen in de sfeer die Van der Vorst voor zijn zenders heeft bedacht: „Persoonlijk, herkenbaar, dichtbij; dat is wat RTL graag wil uitstralen.”