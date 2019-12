Wandelend naar de hoofdingang van een ziekenhuis passeer ik een gezin dat dezelfde kant opgaat. De moeder discussieert met haar dochter van ongeveer vijf. Het meisje wil dolgraag een ijsje. De woordenwisseling daarover loopt nogal op, tot moeder haar scherp toewerpt: „Het is wel goed met jou!” Waarop het meisje prompt repliceert: „Maar met jou gaat het niet zo goed, hè.”

