Nederlandse vrouwen naar finale WK handbal door zege op Rusland

De Nederlandse handbalsters spelen zondag de finale van het wereldkampioenschap in Japan. Het team van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade versloeg vrijdagochtend in de halve finale viervoudig wereldkampioen en regerend olympisch kampioen Rusland. Het werd in Kumamoto 33-32.

In een opvallend hoog tempo ging het lange tijd gelijk op tussen beide ploegen. Bij rust stond het 16-16. In de tweede helft kreeg eerst Danick Snelder een tijdstraf en pakte Rusland, dat dit toernooi nog geen wedstrijd verloor, een voorsprong van twee goals. Maar na een tijdstraf voor de Russen wegens toneelspel maakte Oranje gelijk en pakte het vervolgens tien minuten voor tijd ook de voorsprong. In de laatste minuten kwamen de Russen terug tot 32-32. De winnende goal werd gemaakt door Laura van der Heijden.

Wisselvallig toernooi

De handbalsters spelen tot dusver een wisselvallig toernooi. Want hoewel Nederland zich voor de zesde keer op rij plaatste bij de laatste vier landen op een groot toernooi, ging dat alles behalve gemakkelijk. Zo ging de openingswedstrijd tegen Slovenië verloren (26-32). Maar na eerst twee zeges op Angola en Cuba versloeg Oranje ook toplanden Servië en Noorwegen. Dat leverde punten op die Nederland mee mocht nemen naar de hoofdronde.

De hoofdronde begon met twee nederlagen tegen Duitsland en Denemarken. Hierdoor was Nederland afhankelijk van de uitslag bij het duel tussen Noorwegen en Duitsland. Maar door een Noorse zege en de eigen overwinning op Zuid-Korea plaatste Oranje zich toch voor de halve finale.

In de eindstrijd wacht zondag Noorwegen of Spanje. Die twee landen spelen vrijdag om 12.30 uur tegen elkaar in de andere halve finale. Het is pas de tweede keer in de historie dat Nederland de finale haalt. Op het WK in Denemarken van 2015 verloor Oranje de finale van Noorwegen met 31-23. Twee jaar geleden pakten de handbalvrouwen het brons in Duitsland.