Minister Slob roept BNNVARA en NTR op het matje om College Tour

Publieke omroepen BNNVARA en NTR moeten verantwoording afleggen bij Minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) over de gestegen kosten van het interviewprogramma College Tour en de constructie waarmee presentator Matthijs van Nieuwkerk en het productiebedrijf Medialane verbonden zijn aan dat programma. Dat schrijft De Telegraaf vrijdagochtend.

De kosten van het nieuwe format van het programma stegen dit jaar met 42,7 procent tot 89.000 euro per aflevering, deels door de ‘formatfee’ die de naar RTL4 vertrekkende presentator Twan Huys ontving. De minister erkent tegenover de krant dat dit indruist tegen de informatie die beide omroepen eerder verstrekten aan de minister. Volgens mediadirecteur Willemijn Francissen van de NTR valt de omroepen echter niets te verwijten. De productiekosten zouden volgens de omroep ‘niet significant’ zijn gestegen, terwijl er naar de andere kosten niet zou zijn gevraagd door de minister.

Van Nieuwkerk werd afgelopen maart binnengehaald als presentator onder voorwaarde dat het programma voortaan zou worden geproduceerd door Medialane. Het salaris van de presentator zou daarmee via dat bedrijf lopen, waardoor hij niet binnen het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) viel. Daarin staat dat het jaarsalaris voor presentatoren maximaal 181.000 euro mag zijn. In College Tour stellen jonge mensen, onder wie veel studenten, vragen aan bekende gasten uit binnen- en buitenland.

Onvoldoende inzicht

Afgelopen woensdag verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer. Die concludeerde dat de Nederlandse Publieke Omroep zijn wettelijke taak om te zorgen voor doelmatige uitgaven voor omroepprogramma’s niet kan waarmaken. Volgens de Rekenkamer verschaffen omroepen onvoldoende inzicht in de kosten voor televisieprogramma’s.

In het rapport komt ook College Tour aan bod. Zo wordt onder meer gemeld dat in een eerste begroting van Medialane op 21 februari het salaris van de presentator vermeld stond, maar een week later niet meer. Dat gebeurde volgens betrokken partijen omdat het bij nader inzien beter leek de honorering, die de NTR naar eigen zeggen in de onderhandelingen met 13 procent naar beneden wist bij te stellen, „rechtstreeks te laten lopen via coproducent BNNVARA die het bedrag betaalt uit een eigen bijdrage”.