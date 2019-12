Meer personeel voor verpleeghuizen, maar nog niet genoeg

Verpleeghuizen kunnen steeds beter aan personeel komen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch komen er nog niet genoeg werknemers bij in de verpleeghuiszorg. De vraag naar personeel is namelijk nog harder gestegen.

Het aantal werknemers in Nederlandse verpleeghuizen is in de eerste helft van 2019 met 13.000 toegenomen. Dat is al bijna net zo veel als in de twee volledige jaren daarvoor, toen het aantal werknemers met 16.000 toenam. Gemiddeld zijn er van 2017 tot halverwege 2019 per verpleeghuis dertien extra werknemers ingezet. Door de toename in personeel kunnen meer zieke ouderen worden opvangen, en kan tegelijkertijd betere zorg worden geleverd.

Verder is de uitstroom van personeel gedaald, maar met 16 procent is dit volgens De Jonge nog steeds een „te hoog niveau”. Daarnaast ervaart de helft van de werknemers de werkdruk als te hoog, staat in de brief. Toch zijn werknemers in 2019 meer tevreden met het werk dat ze doen, in vergelijking met twee jaar daarvoor.

Eerder zegde het kabinet 2,1 miljard euro toe aan extra investeringen in de kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg en het aantrekken van zorgpersoneel. Dit geld wordt geleidelijk beschikbaar gesteld in de periode 2017-2021.