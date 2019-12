Lagarde schildert de ECB groen: heel slim

Een terecht punt van kritiek op het communicatiebeleid van Mario Draghi als chef van de Europese Centrale Bank (ECB) was dat hij zich te veel op de markten richtte en niet genoeg op het grote publiek.

Melvyn Krauss is een senior fellow aan de Hoover Institution van Stanford University in Californië.

Draghi was niet in staat tot een doeltreffende publieke verdediging van zijn onconventionele monetaire beleid tegen de aanhoudende en oneerlijke kritiek van lokale gevestigde belangen: de noordelijke spaarders, de noordelijke financiële instellingen en de noordelijke centrale banken. In landen als Duitsland en Nederland kon daardoor de publieke antipathie tegen Draghi zelf, maar belangrijker nog, tegen de ECB als zodanig, tot gevaarlijke proporties uitgroeien.

Christine Lagarde, Draghi’s opvolger, zal snel een ommekeer moeten brengen, en de eerste aanwijzingen dat het communicatiebeleid van de markten naar het grote publiek wordt verlegd tonen aan dat ze op de goede weg is.

Een voorbeeld van zo’n handreiking naar het grote publiek in een land dat de ECB niet gunstig gezind was haar exclusieve interview aan het Nederlandse Nieuwsuur na haar eerste rentevergadering, donderdag. Zoiets heeft Draghi nooit gedaan.

In de noordelijke landen is groen populair en winnen groene partijen verkiezingen. Lagarde, die zeer met het milieu begaan is, wil in de activiteiten van de bank dan ook meer milieuvriendelijke elementen opnemen om het aanzien van de ECB daar te vergroten. Donderdag kondigde ze aan dat de klimaatverandering onderdeel zal zijn van de langverwachte ‘strategische evaluatie’ van het monetaire beleid.

De bank die Europa groen maakt

Lagardes politieke intuïtie en timing zijn onberispelijk. Door de ECB ‘groen te schilderen’, verbindt ze de centrale bank met de snelgroeiende milieubeweging in Europa en in het bijzonder met de ambitieuze nieuwe Green Deal die de Europese Commissie zojuist heeft aangekondigd.

De uitwerking op de publieke opinie zou weleens ingrijpend kunnen zijn; in plaats van de ECB te zien als degene die Nederlandse en Duitse spaarders ‘leeggezogen’ heeft, gaan de noorderlingen de ECB misschien wel beschouwen als de bank die Europa groen maakt.

Een van de luidruchtigste klachten van de milieubeweging over de centrale bank is dat ze met haar reddingsoperaties van de banken waarop ze toezicht houdt industrieën met een hoge CO 2 -uitstoot heeft gefinancierd. De milieubeweging wil dat de ECB haar financiering verlegt naar het stimuleren van groenere sectoren van de economie.

De ECB kan haar kredietprogramma’s en toezichthoudende autoriteit gebruiken om Europese banken te straffen of te belonen al naar gelang ze zich gevoelig tonen voor milieuvriendelijke leningen en activiteiten; hoe ‘groener’ de activiteiten van de banken, hoe gunstiger de behandeling die ze van de centrale bank krijgen.

Monetair beleid voor milieu?

Nog een manier waarop de ECB milieuvriendelijk beleid kan bevorderen is door in het kader van haar opkoopprogramma alleen obligaties van bedrijven te kopen die een groen beleid voeren.

Puristen als de Duitse Bundesbank en haar president Jens Weidmann zijn geen liefhebber van het idee om monetair beleid te gebruiken ter bevordering van milieudoelstellingen.

Maakt het iets uit wat zij zeggen? Als monetair beleid gebruikt kan worden ter bevordering van economische groei, werkgelegenheid, inkomensverdeling en wat dies meer zij, waarom kan het dan niet worden gebruikt om het milieu te helpen, vooral als dergelijke hulp vermoedelijk als bijkomend voordeel heeft dat het publieke aanzien van de ECB in de noordelijke landen erop vooruitgaat?

Europa boft dat het nieuwe ECB-hoofd geen purist is. Een extra dimensie van Lagardes milieuactivisme is dat het de Duitsers en de Nederlanders tot een groene fiscale stimulans kan aanmoedigen.

Duitsland enthousiasmeren

Hoe beter Lagarde haar enthousiasme voor het milieu aan de Duitse politieke leiders weet te verkopen, hoe groter de kansen op een Duitse fiscale stimulans met bijbehorende verhoogde overheidsuitgaven voor een groener Duitsland – niet alleen nuttig voor de ECB, maar ook voor het Duitse milieu.

Door zo’n stimulans zou het onconventionele monetaire stimuleringsbeleid van Draghi overbodig kunnen worden en zouden de spanningen en verdeeldheid in het bestuur van de ECB verminderen.

Dankzij Christine Lagarde is het milieubewustzijn misschien de juiste remedie om de Europese Centrale Bank nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe energie te geven.