Labour-leider Corbyn kondigt vertrek aan na verkiezingsnederlaag

Jeremy Corbyn heeft na de verkiezingsnederlaag van donderdag zijn vertrek aangekondigd als Labour-voorman. Bij de volgende verkiezingen zal hij zijn partij niet meer leiden. Wel blijft hij voorlopig aan om „de periode van reflectie” op de uitslagen te begeleiden, zei hij volgens persbureau Reuters op een persconferentie.

Labour heeft in de voorlopige uitslagen 202 zetels behaald, een verlies van 42. BBC meldt dat de partij sinds 1935 niet zo fors verloor. Volgens Corbyn is de nederlaag te wijten aan het feit dat er volgens hem geen normaal debat meer mogelijk is in de Britse politiek door de aanhoudende discussie over Brexit, die het land polariseert. Hij noemde de resultaten „erg teleurstellend”.

Corbyns leiderschap

Anderen binnen zijn partij geven Corbyns leiderschap de schuld. Tijdens de campagne voor de verkiezingen kreeg hij de kritiek dat hij geen duidelijk standpunt wist in te nemen over Brexit. Veel Noord-Britse Labour-bolwerken die bij het referendum in 2016 voor vertrek uit de EU kozen, zijn donderdag overgegaan naar de Tories.

Corbyn (70) leidt Labour sinds 2015. De Conservatieven van Boris Johnson behaalden donderdag een monsterzege van 363 zetels, een winst van 66.

