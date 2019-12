Kabinet kiest topambtenaar Financiën voor CPB

Pieter Hasekamp, de directeur-generaal voor Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën, wordt de nieuwe directeur van het Centraal Planbureau. Daarmee heeft het kabinet binnen een maand een opvolger gevonden voor Laura van Geest, die op 11 november haar vertrek bij het CPB aankondigde. En opnieuw kiest het kabinet voor een topambtenaar van het ministerie van Financiën. Van Geest wordt de nieuwe directeur van financieel toezichthouder AFM.

Hasekamp (54) is een doorgewinterde topambtenaar die na zijn studie economie in Rotterdam en Florence in 1993 als beleidsmedewerker aanschoof bij de afdeling Algemene Financiële en Economische Politiek van het ministerie van Financiën. Hij maakte snel carrière: na vijf jaar werd hij benoemd tot Plaatsvervangend hoofd Begrotingsbeleid.

Daarna verhuisde hij naar het ministerie van Volksgezondheid, waar hij eindigde als Directeur Zorgverzekeringen. In 2008 maakte hij een overstap naar het bedrijfsleven, om directeur te worden van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.

Teruggehaald naar Den Haag

Vier jaar geleden werd Hasekamp door toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) teruggehaald naar Den Haag om leiding te geven aan de afdeling Fiscale Zaken. Dat is de afdeling die de jaarlijks veranderende belastingpakketten ontwerpt. In mei 2014 leidde hij een ambtelijke adviescommissie die zich boog over het nieuwe sociale en fiscale stelsel voor zzp’ers.

Dat Hasekamp zowel kennis heeft van gezondheidszorg, als van sociale en fiscale zaken komt in zijn nieuwe functie van pas. Het Centraal Planbureau houdt zich bezig met het doorrekenen van overheidsbeleid, zowel op het gebied van inkomsten als uitgaven.

Op Twitter reageerde Hasekamp verheugd op zijn nieuwe aanstelling. „Het is een grote eer om in de voetsporen te treden van onder anderen [Jan] Tinbergen en Laura van Geest.”

Hasekamp zat in de jaren tachtig op het Stedelijk Gymnasium in Leiden en was een klasgenoot van Stef Blok, de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Samen zaten ze in de redactie van de schoolkrant.