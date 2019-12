Huis van Afgevaardigden gaat twee aanklachten tegen Trump behandelen

De juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag ingestemd met het voorleggen van twee afzettingsaanklachten tegen president Donald Trump aan het eigen Huis. Dat meldt persbureau Reuters. Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, mag nu gaan bepalen of Trump vanwege de aanklachten tegen hem formeel impeached wordt.

Eerder deze week besloot de juridische commissie de twee aanklachten uit het impeachmentproces te publiceren. Volgens de commissie heeft Trump zijn macht misbruikt door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onder druk te zetten voor zijn eigen politieke gewin. Trump vroeg Zelensky in ruil voor militaire hulp een onderzoek te starten naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Ook heeft Trump volgens de commissie geprobeerd het impeachmentonderzoek naar hem tegen te gaan. Commissievoorzitter Jerry Nadler zei dat dit daden zijn waarvoor Trump afgezet kan worden.

Stemmingen

Het Huis van Afgevaardigden zal volgende week al over de aanklachten debatteren en er vervolgens over stemmen. Als minstens 50 procent van alle leden van het Huis instemt met ten minste één van de twee aanklachten, dan zullen de aanklacht of aanklachten doorgaan naar de Senaat.

In de Senaat zal vervolgens een rechtszaak worden begonnen, waarin de senatoren zullen stemmen over eventuele afzetting. De kans dat Trump daadwerkelijk wordt afgezet lijkt klein, omdat de Republikeinen in de Senaat in de meerderheid zijn. Alleen als tweederde van de Senaat voor veroordeling stemt, wordt Trump uit zijn functie gezet. Dat betekent dat twintig Republikeinse senatoren moeten stemmen vóór afzetting.