‘Homoseksuele priester Valkering wint beroep tegen ontslag’

De homoseksuele priester Pierre Valkering is succesvol in beroep gegaan tegen zijn ontslag als pastoor van de Vredeskerk in Amsterdam. Dat heeft hij donderdagavond verteld in het radioprogramma Dit is de Dag van NPO Radio 1. Valkering werd ontslagen omdat hij zich niet hield aan de seksuele onthouding die het celibaat, de kuisheidsgelofte van de kerk, dicteert. Dat ontslag moet nu worden ingetrokken omdat het bisdom Haarlem-Amsterdam procedurele fouten heeft gemaakt. Vrijdag was het bisdom niet meteen bereikbaar voor een reactie.

De 59-jarige Valkering had beroep aangetekend bij de zogenoemde Congregatie voor de Clerus in Rome, dat verantwoordelijk is voor aangelegenheden met priesters. Zij oordeelde maandag dat „het delict niet is gedefinieerd, bewijzen verder niet genoemd worden en er geen hoor en wederhoor is gepleegd”, zegt de Valkering tegen Dit is de Dag.

Vrijwillig ontslag

Het blijft onzeker of Valkering weer aan het werk gaat voor de Vredeskerk. Volgens hem suggereert Rome dat Valkering zelf vrijwillig ontslag neemt. Of hij dat ook daadwerkelijk doet, moet hij „voor Kerstmis” beslissen. „Men heeft duidelijk grote problemen met mij, en vindt dat ik naar de zijlijn moet, minstens voor een tijd”, aldus de priester.

Dit voorjaar werd Valkering geschorst en daarna ontslagen door het bisdom Haarlem-Amsterdam, nadat hij tijdens de viering van zijn 25-jarig priesterschap zijn boek Ontkleed niet naakt staan had gepresenteerd. Daarin beschrijft de priester zijn coming-out, zijn bezoeken aan gaysauna’s en darkrooms, zijn wisselende seksuele contacten en zijn pornoverslaving.