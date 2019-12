Haalt Menno Snel de kerst? | Baudet wil meer vergoedingen

Staatssecretaris Menno Snel treft een Tweede Kamer die graag voor het kerstreces wil scoren. Thierry Baudet krijgt een Jaguar van de partij maar de reiskostenvergoeding gaat toch helemaal op. En het kabinet krijgt advies: niet minder, maar meer natuurgebieden.

HEET KERSTDEBAT: Haalt staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) de kerst? We dachten dat die vraag vorige week, toen Snel een motie van wantrouwen overleefde, al was beantwoord. Maar Snel moet volgende week al uitleggen waarom de Belastingdienst de zwarte stift zo gretig hanteerde. Ouders die onterecht waren aangemerkt als fraudeur kregen afgelopen week hun persoonlijke dossiers, maar daar waren grote delen van zwartgelakt. Volgens Snel om de privacy van andere personen te beschermen. Eerst hield de coalitie en GroenLinks het debat nog tegen, gisteren stemde de Tweede Kamer in om Snel nog voor de kerst op het matje te roepen. Een moeilijk moment, met een Kamer die nog wil scoren voor het kerstreces ingaat. De vader die vorige week vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer uithaalde naar Snel, heeft aangifte gedaan tegen de fiscus. „Mijn leven is door de Belastingdienst compleet verwoest”, verklaart hij tegen De Telegraaf.

KROONPRINS: Is Klaas Dijkhoff af als kroonprins van de VVD? Die vraag ligt op tafel, nadat Dijkhoff afgelopen weken onder vuur kwam te liggen omdat hij duizenden euro’s wachtgeld ontving, onterecht een reiskostenvergoeding opstreek en Rutte zei dat hij „niet per se” door Dijkhoff wordt opgevolgd. Maar schrijf Dijkhoff nog niet af, stelt NRC-verslaggever Barbara Rijlaarsdam. Ook Rutte heeft de nodige problemen gehad, ook tijdens zijn premierschap, en steeds wist hij weer een doorstart te maken. Daarnaast is het maar de vraag of de opvolging wel aan de orde is: alles wijst er op dat Rutte voor een vierde keer premier wil worden. En in de entourage van Dijkhoff is nu een veelgehoorde vraag: „Wie zegt dat hij Rutte wíl opvolgen?”

STAATSRUIF: Terwijl iedereen druk was met Klaas Dijkhoff, doken ook andere Tweede Kamerleden in hun bonnetjes: krijgen zij ook onterecht een vergoeding? Baudet heeft samen met collega Theo Hiddema „uitgebreid in de boekhouding gezeten”, zegt hij tegen het AD. Hij krijgt een reiskostenvergoeding, terwijl zijn partij een Jaguar XJ ter beschikking stelt. Baudet wordt daarin door een medewerker van zijn huis in Amsterdam naar het Binnenhof gereden. Maar volgens Baudet is er „helemaal niets geks aan de hand”. „U hoeft niet met kinnesinne te kijken naar welke bedragen wij ontvangen. Maakt u zich maar geen zorgen: dat gaat allemaal ruimschoots op.” Sterker: „Ik zou eigenlijk wel willen dat ik wat meer kon krijgen”.

MEER/MINDER NATUUR: Terwijl het kabinet onderzoekt of het natuurgebieden kan schrappen, komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een heel ander advies: er moeten tienduizenden hectaren aan nieuwe natuurgebieden bij. Het rapport moet het kabinet op weg helpen met de aanpak van de stikstofcrisis. „Van sommige planten en dieren zijn er zó weinig in Nederland, dat je gewoon forse uitbreiding nodig hebt om een goede staat van instandhouding te bereiken”, legt een PBL-onderzoeker uit in het AD. Het kabinet staart zich bovendien dood op het verlagen van de stikstofuitstoot, maar de natuurdoelen kunnen ook op een andere manier gehaald worden. Bijvoorbeeld door de waterkwaliteit te verbeteren. Maar, zo geeft het PBL toe, dat werkt pas op de lange termijn. Het kabinet is op zoek naar snelle oplossingen.

EERSTE KAMER: Ondertussen zoekt het kabinet nog altijd naar een meerderheid in de Eerste Kamer voor het noodpakket aan stikstofmaatregelen. Het kabinet lijkt in te zetten op de steun van PvdA of GroenLinks. En, zoals dat dan gaat in Den Haag: steun in de Eerste Kamer wordt gezocht bij de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Jesse Klaver kreeg al een bezoek van ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie), gisteren was Lodewijk Asscher aan de beurt. Beide partijen willen grotere stappen zetten. Gisteravond mocht ook Thierry Baudet aanschuiven. Hij gelooft niet dat er een stikstofcrisis is, noemt die „absurd”, en vindt de noodwet „heel erg slecht”. Maar toch wil hij onderhandelen over de steun van FVD voor de wet in de Eerste Kamer. Eén van zijn eisen: een stop op islamitische gebedsoproepen.

STAKEN: In november werden de onderhandelingen nog afgebroken, maar hij is er dan toch: de cao voor het basisonderwijs. De leraren krijgen een loonsverhoging van 4,5 procent en twee keer een eenmalige uitkering van honderden euro’s. Tot opluchting van minister Arie Slob (Basisonderwijs, ChristenUnie): er is geen sector die er deze kabinetsperiode zo hard op vooruit is gegaan, zegt hij tegen de NOS. „Dat gun ik ze van harte, een extra waardering voor hun vak.” Maar de leraren willen meer geld: ze willen de loonkloof met het voortgezet onderwijs dichten. Dus gaat de aangekondigde staking in januari gewoon door.

QUOTE VAN DE DAG

Ik geef zelfs Bouterse een hand, en dan zeg ik: ik denk dat het gesprek hiertoe beperkt krijgt, meneer de president.

Mark Rutte blijft altijd beleefd, ook tegen de Surinaamse president Desi Bouterse en de premier Joseph Muscat van Malta