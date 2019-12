Groningen heeft eigen Amazon

Je moet het maar durven, om de concurrentie aan te gaan met webwinkels zoals Bol.com of Amazon. In de stad Groningen experimenteren ze hier sinds een week mee. Gemeente, ondernemers en start-ups hebben de handen ineengeslagen en warenhuis.groningen.nl opgericht: een webwinkel die alleen producten van ‘echt Groningse’ winkels verkoopt.

Het idee is simpel. Een Groninger die iets nodig heeft, gaat naar de site en bestelt daar bij een lokale winkelier. Zo stimuleert hij de plaatselijke kledingzaak en boekwinkel, die het al zwaar genoeg hebben tegenover de grote winkelketens en webshops. Door de nabijheid van de winkeliers kan snel geleverd worden. Binnen vier uur wordt de bestelling bezorgd, voor twee euro extra binnen één uur. Op de fiets bovendien, dus geen vervuilende dieselbusje voor je deur.

Warenhuis Groningen moet het antwoord van lokale ondernemers zijn op hun grotere concurrenten. „Een logische stap”, vindt Karel Jan Alsem, lector marketing aan de Hazehogeschool in Groningen. „Door online shoppen komen steeds minder mensen naar de binnensteden en ontstaat leegstand.”

Dat beaamt Eric Bos, oud-bedrijfsleider van de V&D in Groningen en nu voorzitter van de ondernemersvereniging Groningen City Club: „Binnensteden worden steeds meer een place to be in plaats van een place to buy”.

Is zo’n ‘lokale Amazon’ ook een wens van de klant? Een lastige vraag, zegt Alsem. „De consument kijkt uiteindelijk naar zijn portemonnee en dan zijn de grote webwinkels vaak goedkoper. Warenhuis Groningen moet zich dus richten op de lokale binding en het duurzaamheidsverhaal – dat is de toegevoegde waarde.”

Regiomarketing

Het initiatief past in een landelijke trend, ziet Alsem. „De rol van lokale producten wordt steeds groter, en er is steeds meer regiomarketing.”

Dat is ook online te zien. Er zijn meer webshops zoals de Groningse die gericht zijn op lokale producten en aanbieders. In de buurt van Rotterdam bezorgt Rechtstreex fruit en groente van de lokale boer. Datzelfde doet PuurDichtbij rondom Amersfoort. De meeste regionale initiatieven zijn tot nu toe gericht op voedsel.

Michiel Groenwold van De Koning Groningen verkoopt andere spullen. ‘Dé vakspecialist in ijzerwaren en gereedschappen’, aan de rand van het centrum, bestaat al 51 jaar en kan nog steeds de strijd aan met de bouwmarkten. Maar sinds een paar jaar is er een Praxis City om de hoek. „Daar hebben we wel last van”, zegt hij.

Een jaar of twee geleden dacht Groenwold al na over een bezorgdienst: „Ik zou zo’n student moeten hebben die spullen voor mij rondbrengt.” Hij zag ervan af vanwege de kosten. Toen Warenhuis Groningen zich aandiende, besloot hij meteen mee te doen.

Door zich aan te sluiten, wil Groenwold de bekendheid van zijn winkel vergroten en nieuwe klanten te trekken – de vaste komen toch wel. En eigenlijk hoopt hij niet alleen dat mensen zijn spullen thuis laten bezorgen. Hij ziet ze ook graag naar zijn winkel komen. Daar ligt zijn kracht, vindt Groenwold: „Ik ben goed met mensen, niet met schermen.”

Ook bouwvakkers die in de binnenstad werken zijn interessant voor hem. Als ze er aan het werk zijn en bijvoorbeeld onderdelen nodig hebben, kunnen die snel worden bezorgd. „Dat scheelt dan weer een ritje naar de grote bouwmarkten aan de rand van de stad.”

Zelf hoeft Groenwold bijna niets aan zijn jongste afzetkanaal te doen. Softwarebedrijf Zupr maakt de webwinkel, en voor het wegbrengen van pakketjes heeft de site Dropper ingeschakeld.

27 harken

Jantine Doornbos is oprichter van deze bezorgdienst. Vanaf een terrasje in Groningen zag ze een paar jaar terug hoe drie bezorgers van drie restaurants op bestellingen stonden te wachten. „Bezorgers staan 80 procent van de tijd stil, maar ze moeten wel beschikbaar zijn”, legt ze uit. Ze koos een ander systeem: geen bezorgers die als koeriers een pakketje op afroep van A naar B brengen, maar bezorgers die op pad gaan als ze op hun route meer zendingen kunnen afleveren. De Dropper-bezorger draagt een rugzak, voor maaltijden, en rijdt op een cargobike, een elektrische bakfiets. „Zo bezorgden we vorige week 27 harken bij de gemeente, en op dezelfde route maaltijden bij studenten”, zegt Doornbos.

De gemeente trok 27.500 euro subsidie uit voor Warenhuis Groningen, want ze wil emissievrij vervoer in de binnenstad stimuleren en lokale ondernemers helpen. „Ik houd van alle ondernemers in de stad, maar van de echt Groningse net iets meer”, zei wethouder Paul de Rook (Economie, D66) vorige week bij de lancering vanhet project. „Voor H&M hoef je niet naar Groningen, juist de winkels van lokale ondernemers maken het winkelaanbod uniek.”

Tot nog toe loopt het bij Warenhuis Groningen niet storm: enkele bestellingen per dag. De bekendheid is nog klein. „Wil het een succes worden, dan moet het echt tussen de oren van mensen gaan zitten”, zegt lector Alsem. Ook is de keuze beperkt. De 45 deelnemende winkels mogen in de pilotfase elk maximaal dertig producten aanbieden.

Als de proef technisch slaagt, mag het allemaal groeien. De plannen voorzien erin dat het complete assortiment van de deelnemers over een half jaar op de site beschikbaar is. Groenwolds winkel alleen al verkoopt 8.500 producten. En Groningen telt nog honderden winkels die zich kunnen aansluiten.

Het gáát ook alleen werken als het groter wordt, zegt Doornbos van Dropper: „Massa is kassa.” In Amsterdam doen ze dat met een wat oudere vergelijkbare webwinkel BijOns, die 150.000 producten van 500 winkels aanbiedt.

Op termijn wil Doornbos dan de wijdere regio gaan bedienen. „Voor mensen buiten de stad wil je het uiteindelijk ook leefbaar houden.”