Gerben Vreugdenhil, de onopvallende ‘Beste Politicus van Rotterdam’

Hij staat niet bekend als de meest welsprekende debater van Rotterdam. Op het eerste gezicht valt hij niet zo op binnen zijn fractie of de gemeenteraad. Als nummer 11 op de kieslijst behaalde hij vorig jaar nipt een zetel in de raad.

Maar Gerben Vreugdenhil (58) van Leefbaar Rotterdam is vrijdag wél uitgeroepen tot de Beste Politicus van Rotterdam 2019. De andere twee genomineerden voor de onderscheiding waren Stephan van Baarle (Denk) en Nadia Arsieni (D66).

De jaarlijkse prijs is een initiatief van Lokaal, centrum voor democratie, en het Periklesinstituut dat politici en bestuurders coacht. De jury van journalisten, inclusief deze auteur, keek naar invloed, effectiviteit en zichtbaarheid van politici.

Vreugdenhil is het juiste raadslid op de juiste plaats en tijd, zou je kunnen zeggen. Als bedrijfseconoom met een postdoctoraal accountancy heeft hij carrière gemaakt in de financiële sector. Hij was onder meer financieel directeur van twee beursgenoteerde bedrijven, salarisverwerker ADP en zadenproducent Syngenta in Nederland, en van vastgoedinvesteerder Akron.

De raad, die voor tweederde uit nieuwelingen bestaat, moet deze periode risicovolle besluiten nemen over honderden miljoenen, zoals over het nieuwe Feyenoord-stadion en het noodlijdende Warmtebedrijf. Er moet een nieuw investeringsbeleid komen voor de verkoopopbrengst van energiebedrijf Eneco (1,3 miljard euro). Verder is Vreugdenhil voorzitter van de commissie die de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente onderzoekt.

Leger aan ambtenaren

„Met zijn financiële kennis, scherpe vraagstelling en redelijke opstelling is Gerben Vreugdenhil een belangrijke factor in de Rotterdamse raad”, aldus de jury. „Waarmee hij de controlerende taak van de raad haast eigenstandig uitvoert – en zijn mannetje staat tegenover een wethouder met een leger aan ambtenaren.”

De nominatie van Vreugdenhil is misschien ook wel „een statement”, staat verder in het juryrapport. Het debat in de versnipperde Rotterdamse raad (13 fracties, 45 zetels) is vaak hard, gepolariseerd en vooraf uit te tekenen langs bekende politieke scheidslijnen. Vreugdenhil is een raadslid dat – op zijn eigen financiële terrein – met dossierkennis op inhoudelijke wijze een leidende rol in debatten neemt.

Eigenlijk een CDA’er

Hij is 1961 geboren in Geldrop, ging naar de middelbare school in Breda en studeerde in Tilburg, maar komt uit een echte Rotterdamse familie, zegt Vreugdenhil.

Eigenlijk is hij een CDA’er die hecht aan ‘rentmeesterschap’: verantwoord beheer voor de toekomst. Hij heeft gekozen voor Leefbaar Rotterdam, omdat hij vindt dat gemeentepolitiek lokaal geworteld moet zijn. Binnen de Leefbaar-fractie behoort hij tot de gematigde flank die minder heeft met rechtse identiteitspolitiek en islamkritiek. „Leefbaar wil net als ik een beter en kleiner gemeentelijk apparaat met lagere lasten”, zei hij op de website van de familiestichting Vreugdenhil. „Superpragmatisch, geen bellenblazen.”

In 2017 ging hij met prépensioen. Hij verkocht zijn aandelen in het vastgoedbeheerbedrijf dat hij mede heeft opgericht, Sectie5 Investments uit Amsterdam. Sindsdien is hij financieel onafhankelijk. „Ik ben een bevoorrecht mens en dat besef ik donders goed”, zei hij daarover in een Trouw-interview. Vreugdenhil heeft altijd hard gewerkt en zijn twee kinderen, een zoon en een dochter, hebben hem vroeger niet veel gezien, vertelde hij. Mede door het overlijden van zijn moeder besloot hij de rest van zijn leven rustig aan te doen.

Nu heeft Vreugdenhil dus alle tijd om de Beste Politicus van Rotterdam te zijn.