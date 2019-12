Fatale Kerst voor wasbeer

Naam: gewone wasbeer Wetenschappelijke naam: Procyon lotor Uiterlijk: grijs, zwart-wit masker op Lengte: kop-romp 60-100 cm, staart 20-40 cm Leefplek: Noord- en Midden-Amerika en door introductie ook in Europa, in bosrijk gebied met water Eet: vrijwel alles, van vis tot afval en aas Opvallend: de wasbeer komt al ruim tachtig jaar voor in Duitsland

Een wasbeer in de Duitse stad Erfurt heeft zijn bezoek aan de plaatselijke kerstmarkt met de dood moeten bekopen. Vorig weekend werd het dier op de markt slapend onder een prullenbak aangetroffen, waarna hij slingerend wegliep in ‘beschonken staat’, aldus Duitse media –vermoedelijk had hij zich tegoed gedaan aan restjes glühwein uit weggegooide bekers.

Uiteindelijk werd een lokale jager ingezet om het dier te doden: volgens een woordvoerder van de gemeente mocht de wasbeer daar niet zijn en was er geen andere oplossing dan hem dood te schieten. In Duitsland wordt de soort beschouwd als jachtwild: afgelopen jachtseizoen zijn er naar schatting 170.000 wasberen geschoten. Ook in Nederland is de wasbeer in opmars.