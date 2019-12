Ex-hoofdofficier sleept Openbaar Ministerie voor de rechter

De voormalige hoofdofficier van justitie van Rotterdam Marc van Nimwegen gaat het Openbaar Ministerie voor de rechter dagen omdat deze organisatie hem onrechtmatig zou hebben behandeld. Hij daagt ook de onderzoekscommissie-Fokkens voor de rechter die in april van dit jaar concludeerde dat Van Nimwegen en de voormalige hoofdofficier van justitie Marianne Bloos jarenlang hebben gelogen over een intieme relatie die ze hadden.

Dat heeft Van Nimwegen laten weten aan De Volkskrant. Van Nimwegen werd anderhalf jaar geleden uit zijn functie gezet na publicaties in NRC over een vertrouwenscrisis die binnen het OM was ontstaan door geheime intieme relaties van Van Nimwegen met collega’s. Ook bevoordeelde hij een bedrijf van zijn zwager en zus met opdrachten van het OM. De uit drie rechtsgeleerden bestaande commissie-Fokkens bevestigde die bevindingen. Van Nimwegen zou ook ten onrechte Bloos hebben meegenomen op een dienstreis naar Bangkok.

‘Onzorgvuldig en onevenwichtig’

Van Nimwegen, die sinds 1,5 jaar op non-actief staat, meent dat het OM en Fokkens onzorgvuldig en onevenwichtig hebben geoordeeld. Hij zou te weinig kans op weerwoord hebben gehad. Hij meent dat er sprake is van een complot tegen hem waarbij het doel was: ‘Barbertje moest hangen voor het oog van de natie’. Van Nimwegen zou schadevergoeding willen.

Het OM laat weten de dagvaarding te zullen bestuderen en te reageren voor de rechtbank Den Haag. Ook Fokkens heeft geen behoefte aan een inhoudelijke reactie. VHet landelijk parket onderzoekt of Van Nimwegen en Bloos zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten zoals onrechtmatig gebruik van overheidsmiddelen. Ook loopt er een ontslagprocedure tegen de twee voormalige topaanklagers die nog steeds hun salaris ontvangen.

Van Nimwegen wil volgens zijn advocaat niet reageren tegenover NRC omdat deze krant zich zou hebben schuldig gemaakt aan „partijdige berichtgeving”. Marianne Bloos heeft volgens het OM geen juridische maatregelen tegen het OM aangespannen wegens vermeend onrechtmatig handelen.