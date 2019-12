Deze kerststal heeft een politieke boodschap. Hij verwijst naar het zerotolerance-immigratiebeleid van de regering-Trump. Door toedoen van het beleid worden migrantenkinderen gescheiden van hun ouders. Ze moeten in kooien wachten op hereniging of gedwongen terugkeer. In deze kerststallen bij een kerk in Claremont (Californië) staan daarom de bijbelse figuren Maria en baby-Jezus in kooien.

Foto Kyle Grillot/Reuters