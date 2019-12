Dierenacties kunnen slimmer

Een foie gras-eend met een gat dwars door de snavel als gevolg van dwangvoeding met trechters. Hoe krijgt een dierenactivist dat ‘viral’ voor de kerst? Begin november veroordeelde de rechter Meat the Victims tot een geldboete en een voorwaardelijke celstraf voor de bezetting van een varkensstal in Boxtel. Drie dagen na de uitspraak bezocht een andere groep, Animal Resistance, een Belgische eendenfokkerij; in een livestream toonden ze de eend met doorboorde snavel. Daarna ketenden ze zich vast in een supermarkt en voerden ze theater op over hoe eendenlever wordt gemaakt. Winkelend publiek vluchtte weg. Een poelier slofte schouderophalend voorbij.

Jeroen Siebelink is onderzoeksjournalist. Pels (2019) is zijn debuutroman. Pels, mijn roman over een dierenbevrijder die rond de eeuwwisseling ’s nachts de kooien van pelsdieren openzet, sprak ik met dierenbevrijders van toen en nu. Het viel mij op dat de strijd nu openlijker en massaler wordt gestreden. Soms ook emotioneler. Huilende activisten, selfies met creperende biggetjes. Dat kunnen we kwetsbaar vinden of juist narcistisch.

Toch is activisme 2.0 al een stuk beter georganiseerd dan toen. Stalbezetters dragen hygiënekleding, nemen dierenartsen mee, werken zelfs mee aan hun berechting voor huisvredebreuk – in de hoop dat een rechtszaak extra aandacht voor de beelden oplevert. Maar wat te doen als het Journaal weigert de stapel dode biggetjes te tonen?

Twintig jaar geleden openden de bevrijdingen van pelsdieren onze ogen voor het leed in de bontindustrie. Een steeds groter bewustzijn dat uiteindelijk leidde tot het pelsdierenfokverbod. Met de bevrijding van dieren die voor hun vlees worden gehouden gaat het moeizamer, want vleesboeren weten zich nog gesteund door het gezag en het grote geld. Toen de boeren optrokken naar het Malieveld, hoestte een consortium van slachterijen, veevoederbedrijven en zuivelreuzen een paar ton op om een communicatiebureau aan het werk te zetten: #zonderboergeeneten. Boeren kunnen alles maken. Wie is er hier niet #trotsopdeboer? Nou? Angstige stilte.

Maar zijn we ook #trotsopdeintensieveveehouderij? Een nieuwe generatie activisten pakt het slimmer aan.

Om te beginnen zijn activisten 3.0 positief. Ze informeren niet alleen, ze inspireren ook. Ze laten het grauw aan de tegenpartij en claimen de goede kant van de geschiedenis. Ze tonen voor én na. Denk aan War Child; dat laat niet alleen ellendige omstandigheden van kinderen in oorlog zien en haalt het kind uit de oorlog, maar toont ook het perspectief: het haalt de oorlog uit het kind. We willen niet lijdzaam toezien, we willen bijdragen aan verbetering.

Neem Meat the Victims. Dat klinkt negatief. Veel mensen willen nog vlees eten en van slachtofferschap willen ze liever niets weten. Maar wie is er niet vóór dierenwelzijn? Kijk naar Prolife, een controversiële organisatie die anti-abortus is. Maar wie is er nu tegen het leven?

Activisten 3.0 tonen niet alleen de harde feiten in de stal, maar houden ons ook het nieuwe leven van een door hen meegenomen dier voor. Want we onthouden alleen het gevoel, we willen Disney, een boos sprookje dat goed afloopt.

Ook media snakken naar content. Ik denk dat het Journaal liever een bevrijde, vrolijk rondscharrelende eend in de wei toont, dan een eend met een doorboorde snavel.

Ten tweede werken dierenrechtactivisten van de toekomst beter samen. Ze gebruiken diverse, soms illegale methoden, maar jagen hetzelfde doel na. Aanvankelijk moest Bont voor Dieren niets hebben van de pelsdierenbevrijders, tot de gelederen zich sloten. Ook tegenstanders van wilde dieren in het circus bereikten eerst niks. Ze werden vooral door circusartiesten bekogeld met olifantenpoep. Pas toen Stichting Aap geen onderdak meer kon bieden aan alle afgedankte circusolifanten en met succes een lobby opzette, kwam het verbod op wilde circusdieren tot stand.

Activisten 3.0 betrekken elkaar, de samenleving én de tegenpartij bij de zaak. Het doel is bewustwording – daar hoeft een boerengezin geen nachtmerries voor te worden bezorgd. Bedenk een plan dat al rekening houdt met alle bezwaren die we nu horen. Een actie bij een kwalijke boer? Waarschuw hem van tevoren, zodat hij hulptroepen inroept. Informeer vervolgens de politie. Nu heb je de aandacht van de pers. Vraag een burgerjury of panel deskundigen om hun mening en pas het plan zo nodig aan. ‘Actievoerders kiezen andere weg na referendum’, kopt de krant. Breng geld bijeen via crowdfunding, opnieuw een toets, opnieuw publiciteit! Wacht niet op miezerige aandacht van het Journaal, organiseer zelf een optreden bij Goedemorgen Nederland of Harry Mens, de kalkoeneters, de doelgroep. Die hebben geen idee van dierenleed, maar hebben wel uren zendtijd en zitten altijd verlegen om een spannend onderwerp.

Heterdaadjes werken beter

Tot slot betrappen activisten 3.0 de dader. De feiten die stalbezetters nu verzamelen, bewegen autoriteiten niet tot ingrijpen. Een berg biggetjes? Stuiptrekkende konijnen? Normale uitval. Heterdaadjes werken beter. Een journalist van Animal Rights ging zes weken undercover in een horror-slachthuis in Tiel. Zijn reportage leidde tot Kamervragen en cameratoezicht in slachthuizen. Andere infiltranten betrapten boeren op het doodslaan van biggetjes en het smijten met eenden. Na deze onthullingen was Animal Rights de Robin Hood van het land, zelfs de boeren draaiden bij.

Maar sinds de stalbezetting in Boxtel staan partijen weer lijnrecht tegenover elkaar en framen boeren stalbezettingen als ‘schadelijk’ voor dieren. Natuurlijk heeft een effectief uitgevoerde stalbezetting wel zin. Als het stof is neergedaald, denken mensen toch: wie is hier nu schadelijk?

Maar om een goed uitgevoerde infiltratie kan niemand heen. Hier is geduld voor nodig, maar de kans van slagen is groot: in dierenfabrieken kunnen ze altijd goedkoop personeel gebruiken.

Activisten 3.0 lopen, zoals het hoort, voor de muziek uit. Maar ze houden ook af en toe hun pas in, en lopen met de dwaaltocht van vleeseters mee op, om te zien of zij nog wel volgen. Of zij niet toch weer wegkijken van de waarheid op hun bord.