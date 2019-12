CDA stapt in Brabant uit coalitie om stikstofcrisis

Het CDA is vrijdag uit de coalitie van de Provinciale Staten in Noord-Brabant gestapt vanwege onenigheid over het stikstofbeleid. Dat heeft de partij vrijdagavond laten weten. De partij weigerde na een debat over stikstofnormen nog langer steun aan de coalitie te verlenen.

De coalitie, die nu nog bestaat uit VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, heeft geen meerderheid meer in de Provinciale Staten. Het provinciebestuur komt later op vrijdagavond met een reactie. In het debat werd gestemd over de deadline waarop boeren aan de stikstofnormen moeten voldoen. Het CDA had eerder in een motie voorgesteld die deadline los te laten en boeren zo meer tijd te geven. Die motie redde het niet.

Via Twitter lichtte de partij het besluit kort daarop toe. Het CDA zou binnen de huidige coalitie „onvoldoende voor de Brabantse boeren kunnen betekenen”. „We hebben het debat na debat, voorstel na voorstel, geprobeerd, maar kregen helaas geen ruimte.” In het coalitieakkoord was afgesproken dat boeren voor 1 april volgend jaar nieuwe vergunningen moeten aanvragen voor milieuvriendelijkere stalsystemen.

Het @CDABrabant kan geen steun verlenen aan de Brabantse Aanpak Stikstof en het bijhorende veehouderijbeleid. Er is geen bereidheid bij coalitiepartners om belangrijke veranderingen in het beleid toe te passen. Daarom beëindigen wij de samenwerking met de coalitiepartners. 13 december 2019

Vertrek gedeputeerden

De onenigheid in de coalitie over de aanpak van de stikstofcrisis was voor twee CDA-gedeputeerden in november een reden om per direct op te stappen. Renze Bergsma en Marianne van der Sloot stelden vonden dat het CDA de coalitieafspraken niet zomaar kon negeren. Daarop stelden zij dat ze niet meer „geloofwaardig” konden functioneren. Hun taken werden vervolgens binnen het college verdeeld.

Het stikstofbeleid leidde eind oktober tot protesten voor het provinciehuis in Den Bosch. Boeren trokken met tractoren naar het provinciehuis en blokkeerden korte tijd de ingang van het gebouw.