Belgische koning Albert II verliest zaak van ‘buitenechtelijke dochter’

Is de Belgische koning Albert II inderdaad de vader van Delphine Boël? Dat zal zeer waarschijnlijk binnenkort bekend worden, zo heeft het Hof van Cassatie in Brussel vrijdagmiddag bepaald. Daarmee is er een doorbraak in een al jaren slepende kwestie.

Delphine Boël claimt de buitenechtelijke dochter van Albert te zijn en wil door hem erkend worden als zijn biologische dochter. Daarover zijn de twee al ruim zes jaar – in 2013 deed Albert afstand van de troon – verwikkeld in een juridisch gevecht. Het voormalige staatshoofd van België weigert de 51-jarige kunstenares te erkennen, en wilde ook geen dna afstaan voor een onderzoek.

Dna afgestaan

In mei stond Albert in opdracht van het hof van beroep uiteindelijk wel dna af. Anders zou hij per dag 5.000 euro boete hebben moeten betalen. Maar de uitslag van de test bleef geheim. Het Hof van Cassatie, het hoogste hof van het land, moest zich op verzoek van Albert uitspreken over de zaak, in een ultieme poging om bekendmaking tegen te houden. Het Hof bepaalde vrijdag dat de resultaten van de dna-analyse wel degelijk bekend mogen worden gemaakt. Ofwel: een overwinning voor Boël.

Dat in een envelop, ergens in België, het wetenschappelijke bewijs ligt dat Albert inderdaad haar vader is, daar twijfelt inmiddels niemand in België meer over. Anders zou hij immers niet hebben gevraagd de resultaten geheim te houden. Het is bovendien algemeen bekend dat Albert met de moeder van Boël, barones Sybille de Selys Longchamps, een jarenlange romance beleefde toen hij nog prins was. Een jaar na de geboorte van Delphine vroeg zijn vrouw Paola zelfs een scheiding aan, die op het nippertje voorkomen werd. Eerder werd ook al duidelijk uit een dna-test dat zakenman Jacques Boël, die officieel Delphine Boëls vader was, niet haar biologische vader is.

De zaak gaat nu terug naar het hof van beroep. Dat kan op korte termijn beslissen dat de resultaten van het dna-onderzoek openbaar moeten worden gemaakt, waarna een mogelijke wettelijke erkenning binnen handbereik ligt.