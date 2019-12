Belastingdienst gaat gedupeerden zwartgelakte dossiers bellen

Ouders die eerder deze week een bijna geheel onleesbare versie ontvingen van hun persoonlijke toeslagendossier worden vrijdag of zaterdag gebeld door de Belastingdienst. Dat zegt staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) vrijdag na afloop van de ministerraad, meldt persbureau ANP.

De ouders hadden hun dossier opgevraagd om erachter te komen waarom zij in het verleden verdacht werden van fraude met de kinderopvangtoeslag. De documenten die ze ontvingen, waren echter grotendeels onleesbaar gemaakt, zodat ze er weinig aan hadden. Dat was volgens de Belastingdienst gedaan omdat in de zwartgelakte delen namen en persoonlijke informatie van fiscusmedewerkers stonden.

Het sturen van een zwartgelakte versie van het dossier noemt Snel vrijdag tegen ANP „gewoon slecht” en „onhandig”. Als gedupeerde ouders het op prijs stellen stuurt de Belastingdienst iemand bij hen langs. Volgens Snel moet dit ervoor zorgen dat de ouders antwoord krijgen op hun vragen. „Daar hebben ze gewoon recht op”, zei hij.

Fraudeurs

De toeslagenaffaire gaat over honderden ouders van wie de kinderopvangtoeslag onrechtmatig werd stopgezet door de Belastingdienst. De ouders werden van fraude beschuldigd en moesten het ontvangen geld terugbetalen, waardoor sommigen van hen in de financiële problemen kwamen.

De Tweede Kamer wil naar aanleiding van de zwartgelakte dossiers een nieuw Kamerdebat over de toeslagaffaire, nog voor het kerstreces. Eerder deze maand verantwoordde staatssecretaris Snel zich ook al tegenover de Tweede Kamer. Hij overleefde toen een motie van wantrouwen. Het ministerie van Financiën kondigde vrijdag aan dat een onafhankelijke commissie zich in sommige gevallen gaat buigen over de compensatieregeling voor de gedupeerde ouders die het kabinet eerder heeft aangekondigd.