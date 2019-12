Alternatief voor wie niet wil pendelen: wonen op twee plekken

Rutger Schonis (43), Tweede Kamerlid voor D66, heeft vanochtend ontbeten met twee boterhammetjes met jam. Kaas, vleeswaren of iets anders was er niet meer in zijn eenkamerappartement in Den Haag. „Dat is een praktisch gevolg van wonen op twee plekken: je hebt ook twee koelkasten te vullen. Thuis in Middelburg is er meestal genoeg, maar hier in Den Haag schieten de boodschappen er wel eens bij in.”

In politiek Den Haag is het een vrij gebruikelijke constructie om twee woonplaatsen te hebben als alternatief voor dagelijks op en neer reizen naar huis. Van de negentienkoppige D66-fractie bijvoorbeeld pendelen al zes leden, vanuit Groningen, Zeeland of Gelderland.

Zo’n tweede ‘thuis’ is logisch, want de werkende mens wil liever niet meer dan negentig minuten per dag kwijt zijn aan op-en-neer-gereis. Dat zegt de Brever-wet, een verkeerskundig principe dat een samenvoeging is van Behoud van REistijd en VERplaatsing. Die ‘wet’ stelt dat mensen zich maximaal zeventig tot negentig minuten per dag (willen) verplaatsen. Daar zit dan alles bij: boodschappen doen, naar de sportschool fietsen en woon-werkverkeer. Aan dat laatste zijn Nederlanders die meer dan dertig uur in de week werken gemiddeld 31 minuten kwijt.

Lees ook: Wonen in Zeeland, naar school in België

Wie meer dan die negentig minuten kwijt is aan reizen, zal overwegen te verhuizen – of een tweede locatie inrichten als parttime woonplek. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zo’n extra woonlocatie hebben. Dat is ook moeilijk te meten, aangezien de één logeert bij een bekende, de ander tijdelijk in een vakantiehuisje slaapt en een derde echt een huis, appartement of kamer koopt of huurt.

Segmenteren

Of dat nu een goed idee is, hangt volgens Michelle Van Laethem, arbeidspsycholoog bij de Universiteit van Amsterdam, af van of je een ‘integreerder’ of ‘segmenteerder’ bent. „De integreerder kan makkelijk switchen tussen rollen in zijn leven: thuis nog even een werkmailtje beantwoorden, of juist op het werk een appje sturen naar je partner. Anderen houden die rollen liever gescheiden. Intuïtief voel je waar je eigen voorkeur naar uitgaat.”

Met een tweede woonlocatie word je gedwongen om te segmenteren. Als daar niet je voorkeur naar uitgaat, kun je daar behoorlijk ongelukkig van raken, zegt Van Laethem.

Bij het NIOZ, een oceanografisch onderzoeksinstituut op Texel, is huisvesting bij een sollicitatiegesprek daarom altijd een onderwerp, vertelt hoofd personeelszaken Willeke Nederlof. Vanwege de specialistische onderzoeksfaciliteiten trekt het instituut werknemers uit heel Nederland. Vaak moeten de sollicitanten verhuizen om bij het NIOZ te komen werken. „In onze vacatureteksten geven we daarom al aan dat we extra begeleiding en ondersteuning bieden en dat we ruime verhuis- en herinrichtingsvergoedingen hebben. We weten dat het een potentieel afhaakmoment is voor mensen, en dat wil je natuurlijk voorkomen.”

Van de 230 NIOZ-medewerkers woont grofweg 60 procent ‘aan de overkant’, zoals Texelaren dat zeggen, vaak in de kop van Noord-Holland. 40 procent woont op het eiland zelf, onder meer op de eigen campus. Bij het NIOZ hebben volgens Nederlof ongeveer tien mensen twee woonlocaties in Nederland, onder wie zijzelf en de directeur – beide pendelend tussen Overijssel en Texel.

Ze heeft zo het beste van twee werelden, vindt ze. „Doordeweeks vergader ik met uitzicht op de Waddenzee, in het weekend banjer ik door de Overijsselse bossen. Dat vind ik een grote luxe.”

Rutger Schonis ‘Het is best zwaar. Je ziet elkaar gewoon een stuk minder’ Rutger Schonis (43), sinds mei 2018 Tweede Kamerlid voor D66, woont in Den Haag en Middelburg. Hij woont samen met zijn vriend Steven. „Alexander Pechtold belde me vorig jaar op met de mededeling dat er ‘iemand’ weg zou gaan uit de fractie – hijzelf, bleek later. Of ik die zetel wilde opvullen? Daar had ik niet op gerekend als nummer 23 op de lijst, maar daar wilde ik graag voor gaan. Over de reistijd vanuit Middelburg, 1 uur en 40 minuten, dacht ik aanvankelijk wat luchtig. Ik was al gewend om veel op en neer te reizen, nu zou het slechts iets vaker moeten. „Maar al in de eerste week kwam ik daarvan terug. Overleg, werkbezoek, stemmingen: niet zelden ben je tot 1 uur ’s nachts bezig. Zie dan maar thuis te komen. In het eerstvolgende reces ben ik dus toch maar met een makelaar op pad gegaan. Nu heb ik een eenkamerappartement van waaruit ik kan wandelen naar de Kamer. Ik ben van dinsdag tot en met donderdag sowieso hier; vaak de vrijdag ook. „Geen moment heb ik overwogen permanent naar Den Haag te verhuizen. Het is vanuit de partij handig als ik in Zeeland blijf; het is goed voor het regionaal profiel, zoals dat heet, als de fractie door het hele land vertegenwoordigd is. Daarbij ben ik een geboren Zeeuw, heb daar vrienden en familie en ik woon fantastisch in een herenhuis in het centrum van Middelburg. Dat zou in Den Haag miljoenen kosten. „Met het thuisfront heb ik wel even aan tafel gezeten over deze constructie. Steven staat er helemaal achter, maar toen we afgelopen herfst evalueerden hoe het nu beviel, concludeerden we toch dat het best zwaar is. Je ziet elkaar gewoon een stuk minder. Vorig jaar viel Sinterklaas bijvoorbeeld op woensdag, toen was hij alleen thuis. „Hij komt wel eens doordeweeks naar Den Haag, maar ja, hij heeft ook gewoon een baan in Middelburg. Dan moet hij ’s ochtends om half 7 weer in de trein zitten om daar op tijd te zijn. Arno Rutte van de VVD heeft deze zomer na zeven jaar afscheid genomen van de Kamer omdat zijn gezin zei: nu is het genoeg. Daar kan ik me best iets bij voorstellen. „Een voordeel van een plek hier is dat ik een stuk flexibeler ben. Ik hoef niet meer in de gaten te houden welke trein ik moet halen. En áls ik dan terugga naar Zeeland, kan ik meer afstand nemen van mijn werk. Die 1 uur en 40 minuten is lang genoeg om even te landen. Als ik dan bij Arnemuiden de Lange Jan zie opdoemen - de bijnaam voor de abdijtoren in Middelburg - voel ik: hè lekker, thuis. „Zet er trouwens maar even duidelijk bij dat ik wel de zetel, maar niet het appartement van Alexander heb overgenomen.” Lacht hard. „Dat daar geen misverstanden over bestaan.”

Gert-Jan Reichart ‘Door deze constructie kan ik privé en werk wel beter scheiden’ Gert-Jan Reichart (53), afdelingshoofd bij maritiem onderzoeksinstituut NIOZ op Texel en hoogleraar marine geologie in Utrecht, woont op Texel en in Utrecht. Met Lian heeft hij twee kinderen, van 8 en 6 jaar. „Of mijn appartement op Texel huiselijk is? Nee, helemáál niet. Ik doe er ook nul komma nul moeite voor, moet ik zeggen. Het is een standaard met Ikea-spullen ingericht appartement – puur functioneel. Met mijn gezin ben ik er afgelopen zes jaar twee keer geweest. Dan is het leuk om op Texel te zijn, maar om nou te zeggen: een gezellige plek? Nee. „Zeven jaar geleden kwam deze baan als afdelingshoofd vrij en ze vroegen me om te solliciteren. Daar heb ik lang over getwijfeld. Als je oceaanonderzoek doet, is dit the place to be, maar de locatie was wel een hindernis. Onze zoon was toen pas 1 jaar oud en Lian was nog bezig met haar opleiding. Toch zei ze meteen: moet je doen. Het alternatief was dat ik in het buitenland zou gaan werken. Hiermee kon zij ook een mooie baan als klinisch psycholoog in Leiden accepteren. „Dus nu doen we het zo: ik vertrek maandagochtend naar Texel, dat duurt 3 uur en 10 minuten. Ik slaap twee nachten daar en woensdagavond ga ik weer naar huis. Donderdag werk ik op de universiteit in Utrecht en vrijdag ga ik op en neer naar Texel. Dat is wel een vermoeiende dag; dan ga ik om zeven uur de deur uit en ben ik half 8 weer thuis. „Het reizen is vervelend, maar deze constructie maakt wel dat ik privé en werk beter kan scheiden. Als ik op Texel ben, werk ik keihard en als ik thuis ben, ben ik er echt voor mijn gezin. In de academische wereld is het gebruikelijk om 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Omdat het nu in blokjes gebundeld zit, is het voor mij makkelijker om thuis ‘uit’ te staan. „Het vergt wel wat hogereschoolplanning. Zondag kook ik alvast een dag vooruit, zodat Lian dat alleen maar hoeft op te warmen en ik het in afgemeten porties naar Texel mee kan nemen in mijn grote duffeltas. Eenmaal per week hebben we een schoonmaakster en de zus van Lian springt gelukkig ook vaak bij. Tijd voor mij en Lian samen moeten we ook goed plannen. We hebben bewust een abonnement op de opera genomen met een vast aantal voorstellingen per jaar, anders komt het er gewoon niet van. „Soms voelt het alsof ik er te weinig ben voor Lian en voor de kinderen. Die kleine smeerlappen wrijven het er ook nog eens in als ik maandagochtend weg ga. ‘Papaaa...’ zeggen ze dan. Maar op belangrijke momenten ben ik er. Op het C-diploma van mijn dochter na heb ik alle zwemdiploma’s gered.”