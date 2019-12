Advocaat-generaal op de vingers getikt om column IS-kinderen

Jos Silvis, procureur-generaal van de Hoge Raad, heeft zich publiekelijk uitgesproken tegen advocaat-generaal van de Hoge Raad Taru Spronken vanwege haar column over kinderen in IS-kampen. Dat schrijft Silvis op rechtspraak.nl. In een online column voor het Nederlands Juristenblad heeft Spronken zich kritisch uitgelaten over het oordeel van het gerechtshof in Den Haag vorige maand dat de staat Nederlandse IS-kinderen toch niet hoeft terug te halen.

Hoewel Spronken de column op persoonlijke titel schreef, kan er volgens Silvis „niet aan worden voorbijgegaan” dat ze tevens advocaat-generaal is van de Hoge Raad. Zodoende vindt hij de publiekelijke stellingname van Stronken „ongepast”.

Andere beslissing

Spronken schrijft in haar blog dat „over de ruggen van kinderen een strijd lijkt te worden gevoerd over de verhouding tussen de rechtspraak en de politiek”. Ook schrijft ze dat ze had „gehoopt dat het hof de moed had gehad” om een andere beslissing te nemen.

Volgens het gerechtshof hoeft de staat Nederlandse IS-kinderen die in Noord-Syrische kampen zitten, toch niet terug te halen. Het hof oordeelde vorige maand dat het om een politieke kwestie gaat en dat de staat zelf moet beslissen hoe te handelen. Eerder oordeelde de rechtbank nog dat de staat er per direct alles aan moest doen om de kinderen naar Nederland te halen.

Silvis en Spronken maken deel uit van het parket van de Hoge Raad. Dat is een onafhankelijk onderdeel dat rechtsadviezen levert aan de Hoge Raad wanneer die uitspraak moet doen in een zaak. Het parket wordt geleid door de procureur-generaal, Silvis dus, terwijl de advocaten-generaal voor de adviezen zorgen.