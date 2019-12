28 doden bij botsing bus en truck in Nigeria

Bij een verkeersongeluk in de staat Bauchi in het noorden van Nigeria zijn donderdag zeker 28 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Franse persbureau AFP vrijdagochtend.

Het ging om een frontale botsing tussen een bus en een truck, die daarna beide in brand vlogen. In de bus zat een familie die onderweg was naar een ceremonie en de truck vervoerde koeien naar een lokale markt. Vier van de slachtoffers zaten in de truck en de overige 24 in de bus. Volgens de autoriteiten waren de slachtoffers dusdanig verbrand dat ze niet direct konden worden geïdentificeerd.

Nigeria staat bekend om de slechte staat van zijn wegen, waar geregeld ongelukken gebeuren. Zo deed zich afgelopen zomer een ander verkeersongeluk voor met brand. Toen ontplofte een volgeladen tankauto waardoor tientallen doden en gewonden vielen.