25 gewonden bij explosie Duits flatgebouw

Grote rookwolken slaan uit de ramen van het appartementencomplex in Blankenburg.

Bij een explosie in een appartementencomplex in de Duitse stad Blankenburg zijn vrijdagochtend zeker 25 gewonden gevallen. Dat meldt de Duitse politie. Volgens Duitse media is er ook één dode gevallen.

De explosie vond vrijdagochtend plaats om even voor negen uur in een appartementencomplex dat vijf verdiepingen telt. Het stond vlak bij een kinderdagverblijf. Alle kinderen zijn ongedeerd en opgehaald door hun ouders, meldt de Duitse politie. Hulpdiensten zijn ter plaatse en andere bewoners uit de flat worden geëvacueerd. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.

Dit bericht wordt aangevuld.