YouTube scherpt regels rond intimidatie aan

YouTube gaat strenger optreden tegen online intimidatie. Ook video’s die verhulde of geïmpliceerde dreigingen bevatten worden verwijderd, heeft het videoplatform van Google woendag bekendgemaakt.

YouTube gaat bijvoorbeeld optreden tegen video’s die geweld tegen personen simuleren of taalgebruik bevatten die suggeren dat fysiek geweld in het vooruitschiet ligt. „Niemand moet het slachtoffer worden van pesterijen die geweld suggereren.” Video’s met „vernederend taalgebruik” op basis van onder meer ras, sekse of seksuele voorkeur worden ook verwijderd. Het verbod geldt ook voor politici, benadrukt YouTube.

Kanalen die „een patroon van intimidatie” vertonen, zal YouTube uitsluiten van het advertentieprogramma zodat ze geen geld meer kunnen verdienen. Het videoplatform wil zo optreden tegen uploaders die herhaaldelijk tegen de gedragsregels „aanschuren”, zelfs als individuele video’s de regels niet overtreden.

‘Demonetisatie werkt niet’

YouTube kondigde dit jaar aan de regels rond intimidatie op het platform aan te scherpen, nadat de Amerikaanse journalist Carlos Maza het doelwit was geworden van een reeks beledigende video’s op het platform. Maza denkt niet dat het stopzetten van advertenties veel zin heeft; volgens hem verdienen YouTube-kanalen veel meer aan het verkopen van merchandise en donaties.

De aangescherpte regels zullen ook gelden voor commentaren onder de video’s. Afgelopen kwartaal verwijderde YouTube zestien miljoen intimiderende reacties. Gebruikers krijgen meer mogelijkheden om reacties onder hun eigen video’s te modereren, schrijft het videoplatform. YouTube wil een open platform blijven en „een plek een levendig debat en een stevige uitwisseling van ideeën”, maar „intimidatie zal niet langer getolereerd worden”.

Correctie (12 december 2019): YouTube kondigde de nieuwe regels woensdag aan, niet donderdag. Het bericht is aangepast.