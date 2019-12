‘Weinstein treft voorlopige schikking met tientallen slachtoffers’

Harvey Weinstein en de leiding van zijn voormalige filmstudio zouden een voorlopige schikking van 25 miljoen dollar (22,5 miljoen euro) hebben getroffen met vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik. Dat meldt The New York Times woensdag op basis van advocaten die betrokken waren bij de onderhandelingen. Een aantal vrouwen - hoeveel precies is niet bekend - moet nog bepalen of ze met het voorstel akkoord gaan.

Het bedrag zou worden verdeeld over meer dan dertig actrices en voormalige medewerkers die Weinstein in rechtszaken hebben beschuldigd van seksueel misbruik of verkrachting. Ook andere potentiële eisers kunnen zich de komende maanden aansluiten. Met de schikking zou een einde komen aan nagenoeg elke civiele aanklacht tegen Weinstein, schrijft The New York Times. De „grootste betrokken partijen” hebben al hun voorlopige akkoord gegeven. Als alle betrokkenen definitief akkoord zijn, is ook nog goedkeuring van de rechtbank nodig.

Met de schikking zou Weinstein niet hoeven te bekennen dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd, zeggen advocaten tegen The New York Times. Ook hoeft hij de schikking niet zelf te betalen. Dat zal gebeuren door de verzekeraars van zijn filmstudio Weinstein Company. De studio is in een faillissementsprocedure is verwikkeld, waardoor de eisers hun vorderingen samen met andere schuldeisers moeten indienen.

Lees ook: Iedereen fluisterde over Weinstein, niemand sprak

Eerdere schikking

Eerder dit jaar bracht The Wall Street Journal al naar buiten dat Weinstein een schikking zou hebben getroffen van zeker 44 miljoen dollar (39 miljoen euro). Daarvan zou zeker 30 miljoen dollar naar een onbekend aantal slachtoffers gaan. Het is onduidelijk of de schikking die woensdag is uitgelekt een tweede getroffen schikking is of dezelfde.

De 67-jarige Weinstein is door ongeveer zeventig vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beschuldigingen waren in 2017 directe aanleiding voor de #metoo-beweging. Weinstein gaf zichzelf in mei vorig jaar aan bij de politie en wordt strafrechtelijk vervolgd. De rechtszaak tegen hem staat begin januari gepland.