Vandaag gaan de Britten wéér naar de stembus. Voor de derde keer in vier jaar tijd. De grote vraag is: hoe wordt het eiland ingericht wanneer de afscheiding van Europa eindelijk is voltooid? Want, zo ziet correspondent Melle Garschagen, Groot-Brittannië is meer dan Brexit en heeft ook grotere problemen.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Yeppe van Kesteren

