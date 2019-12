Psychiaters zijn nu supersterren, wat zegt dat over deze tijd?

NRC interviewde psychiaters Dirk De Wachter, Damiaan Denys en Paul Verhaeghe over hun vak en populariteit. Direct naar deze interviews: Dirk De Wachter: ‘Leg die smartphone weg en zie mekaar in de ogen’ Paul Verhaeghe: ‘We zijn individueler en eenzamer dan ooit’ Damiaan Denys: ‘We leven in een pre-apocalyptisch tijdperk’

De zachte, zalvende klanken van het Vlaams helpen zeker mee om het publiek in te palmen. Voor een bomvolle Rode Hoed in Amsterdam staat op een maandagavond in november de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter. In dichterlijke volzinnen vergelijkt hij bijvoorbeeld het maatschappelijke egocentrisme met een erectie die maar niet wil weggaan: de „permanent gezwollen ikkigheid, gelijk een priapisme”. Het publiek, opvallend veel twintigers en dertigers voor een debatavond, luistert aandachtig en lacht gul om zijn grappen.

Zulke avonden zijn er de laatste tijd veel. Zaterdag 21 december staat De Wachter samen met collega-psychiater Damiaan Denys en psychoanalyticus Paul Verhaeghe bij The School of Life in de Nationale Opera in Amsterdam. Het nieuwste boek van De Wachter, De kunst van het ongelukkig zijn, staat hoog in de bestsellerlijsten. Voor de nieuwe boeken van Verhaeghe (Over normaliteit en andere afwijkingen, net verschenen) en Denys (Het tekort van het teveel, maart 2020) zijn de verwachtingen hooggespannen.

De Wachter, Denys en Verhaeghe treden in kranten, tv-programma’s en podcasts op als duiders van de tijdgeest. Ook internationale vakgenoten zijn populair: de Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson, die bekend staat om zijn controversiële analyses van thema’s als mannelijkheid, en de ook al Belgische psychotherapeut Esther Perel die zich vooral richt op relaties, hebben tientallen miljoenen kijkers en luisteraars voor hun podcasts en video’s.

Wat is er aan de hand? Wat zegt het over deze tijd dat juist psychiaters sterren zijn?

Vraag het de drie Vlamingen en ze verwijzen naar de ‘crisis in zingeving’ die heerst. Met het terugdringen van religie is veel overboord gegooid dat riekt naar hogere doelen, rituelen, tradities en levensvragen.

De te grote aandacht voor ego en succes leidt volgens de Vlaamse psychiaters af van de werkelijke bron van zingeving: de ander. Diep geluk, echte zingeving, komt nooit uit jezelf maar uit verbinding met en het geluk van anderen om je heen, zeggen zij. Al denkt Denys wel dat er oorlog moet komen om die attitudeverandering te bereiken, om mensen hun individualisme en hun narcistische streven naar onhaalbare idealen te laten opgeven. Blijkbaar horen mensen in deze tijd graag dit soort analyses, die een combinatie zijn van donderpreek, waarschuwing en troost.

Verdriet, onrust en ongeluk: leven is lijden

Ondanks hun inhoudelijk grote verschillen hebben deze psychiaters één ding gemeen: ze zetten zich fel af tegen het streven naar perfectie en tegen de etiketteringsdrift die heerst rondom psychisch lijden. Ze drukken hun toehoorders op het hart dat pijn er nu eenmaal bijhoort. Dat het de condition humaine is om verdriet, onrust en ongeluk te hebben. Leven is lijden, en iederéén heeft daar last van. Accepteer het maar.

Dat is sowieso de trend in psychische hulp en zelfhulp. Denk aan mindfulness, aan de megaseller The Subtle Art of Not Giving a Fuck (2016) van Mark Manson of aan acceptatie- en commitmenttherapie, een 21ste-eeuwse vorm van cognitieve gedragstherapie. Zelfoptimalisatie is uit, zelfacceptatie is in.

De psychiaters en psychoanalytici zien het menselijke lijden en de psychiatrische etiketten die daarop worden geplakt als product van de liberale-marktmaatschappij. Ze leveren harde en soms prekerige cultuurkritiek. Want als het niet de maatschappij is die het huidige lijden veroorzaakt, hoe kan het dán dat aandoeningen als neurasthenie, in de negentiende eeuw alomtegenwoordig, definitief zijn vervangen door nieuwe psychische volksziektes als burn-out en quarterlife crisis?

De Vlaamse sterpsychiaters nemen zo ook het voortouw in het debat over het hervormen van de geestelijke gezondheidszorg, met zijn nijpende tekorten, labels en pillen. Omdat zoveel normale mensen onterecht in de psychiatrie zitten, zegt Denys, worden de ernstige patiënten verwaarloosd.

En de zingevingsproblemen? Voorzover de sterpsychiaters daar bij hun lezingen oplossingen voor aandragen, zijn die niet altijd baanbrekend. Zoek de verbinding met anderen, zegt De Wachter. Praat over je lijden, deel de pijn; zoek een hoger doel in het leven. Kweek wat zitvlees in relaties, zegt Verhaeghe, in plaats van bij het eerste zuchtje tegenwind af te haken.

Het klinkt soms zó voor de hand liggend dat het verleidelijk kan zijn om de remedies als clichés terzijde te schuiven. Dat erkent ook De Wachter zelf, voor de volle Amsterdamse zaal. „Mijn vrouw zegt altijd: hoe is het nu mogelijk dat die mensen daar allemaal naar komen luisteren! Dat is allemaal zo evident, dat weet toch iedereen!”

Maar blijkbaar dus niet. En blijkbaar hangt er iets in de lucht dat mensen massaal naar oplossingen snakken. Hoe denken de psychiaters zelf dat dat komt?